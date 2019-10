Los 5 mejores auriculares con cancelación activa de ruido para evadirse del mundanal ruido

Jueves, 31 de octubre de 2019

Sin duda, lo mejor para evadirse del mundanal ruido, ya sea en la oficina, en casa, de camino a casa o de camino a la oficina, en el parque... los auriculares que mejor aíslan el ruido son, sin lugar a dudas, los que tapan toda la oreja y dejan el oído protegido de cualquier ruido externo al auricular, de ahí su gran tamaño.

A los que les preocupa el tema de las radiaciones cerca de la cabeza, comentar que a diferencia de los teléfonos móviles, los auriculares no emiten radiación de bajo nivel, por lo que es totalmente seguro tenerlos cerca de la cabeza durante el tiempo que se desee. Pero es justo apostillar que los otorrinos no recomiendan el uso de los auriculares a mucho volumen porque pueden producir problemas auditivos a medio y largo plazo.

Debido a la gran cantidad de opciones que hay actualmente en el mercado de los auriculares que aíslan el ruido, y después de haber probado unos cuantos, hemos hecho esta selección de los que nos han parecido los 5 mejores para no hacer tan difícil la elección al consumidor:

1.Auriculares de la marca Bang & Olufsen modelo Beoplay H9i

La marca que mejor sabe de sonido, no podía ser menos y no crear unos auriculares que aíslan el sonido como ningún otro fabricante. Nos han gustado además por estar exquisitamente diseñados cuidando todos los detalles, tanto estéticos como técnicos.

El precio ronda de los 300 euros a los 460 euros.

Lo que más no ha gustado es que cuando te los quitas de la cabeza dejan de sonar y eso es toda una delicia para poder retomar más tarde la música donde la dejaste sin tener que volverte loco. Dispone de modo transparencia para que si quieres puedas escuchar lo que pasa a tu alrededor mientras los usas, tú decides si quieres oír más allá de tus auriculares o no; Tienen una batería recargable de hasta 18 horas de reproducción para no quedarte sin música en los viajes más largos, y los puedes recargar de forma rápido. ANC avanzado es la tecnología avanzada de cancelación activa de ruido que nos permite disfrutar por completo de la música o simplemente disfrutar del silencio total si te apetece relajarte un poco con la meditación.

Las almohadillas son muy suaves, de espuma, y al tocar y deslizar el exterior de las tazas con los dedos, puede pausar y saltar de un lado a otro de las canciones, o incluso cambiar el volumen sin que se queden marcadas las huellas dactilares en ellas, el cuero une los dos auriculares por la cabeza con una bonita diadema.

Nos encantó el color beige de este modelo, muy actual y chic, con ellos no te perderás ni una nota.

2.Auriculares de la marca Bose modelo 700:

Lo que nos ha gustado es que no te quitan ni un solo pelo de la cabeza, aunque los aprietes demasiado, no se enganchan a pesar de llevar un material espumoso en la diadema de acero inoxidable.

Son lo que mejor cancelan el ruido del exterior, disponiendo de 11 posiciones o niveles para ello, pero por ponerle una pega a este modelo, los mínimos no alcanzan la perfección de los auriculares de Bang & Olufsen, aunque si te gusta la música cañera no te importará este detalle.

Un punto a su favor, es que puedes contestar llamadas telefónicas a través de sus auriculares sin interferencias de ruido externo cuando llevas el teléfono en el bolsillo, y no te pierdes nada gracias al fácil acceso a los asistentes por voz para música, navegación, etc. También le puedes hablar a Alexa y al asistente de Google, ya que están optimizados para ello.

Rondan de los 300 a los 400 euros.

3.Auriculares de la marca Sony modelo WH-1000XM3

El modelo WH-1000XM3 de Sony nos ha gustado porque lleva todas las comodidades deseadas, desde la cancelación de sonido hasta el control ambiental, sin descuidar la potencia de audio, en definitiva ¡son comodísimos, simples y sencillos!

La cancelación de ruido en ellos es fantástica, con este modelo Sony ha conseguido filtrar el sonido de las voces humanas casi por completo.

La calidad del sonido también es perfecta.

Permite hasta 30 horas de duración de la batería con carga completa. Ronda los 300 euros.

Nos parecen una muy buena opción por su calidad precio, y por lo discreto de su diseño.

4.Auriculares inalámbricos internos Libratone Q Adapt

Nos ha gustado su tecnología de cancelación de ruido CityMix , que para el precio de unos auriculares que rondan los 70 euros está muy bien, porque pueden filtrar el ruido y que suene mejor la música sin filtrado alguno.

Tiene hasta 30 horas de carga y si se conecta el cable de audio, que trae incluido, puede reproducir música con ANC durante 3 días.

Las llamadas en manos libres se reciben en alta calidad gracias al micrófono de alta calidad que incorpora este modelo.

Los auriculares vienen con cuatro configuraciones diferentes de cancelación de ruido, que puedes utilizar a golpe de botón.

La diadema es de tela tejida con almohadillas de cuero suave. Peso ligero, pero que aprietan después de llevarla cierto tiempo, no nos ha gustado eso.

La calidad del sonido no es tan buena como los tres modelos comentados anteriormente a este modelo, pero por el precio que cuestan merece la pena probarlos y decidir si es óptima para nuestras exigencias o no.

5.Urbanista Nueva York

Te pueden sacar del apuro, porque lucen bien, pero su cancelación de ruido es bastante pobre y tarda tiempo, demasiado tiempo, para registrarse realmente cuando reproduce o cuando se pausa la música.

Obtienes 16 horas de música sin ruido y puro con una sola carga, con la función ANC activada, y unas 25 horas de música y llamadas inalámbricas con la función ANC desactivada.

Compatible con Android, iPhone y Windows.

Nos parece que es un modelo que pueden disfrutar los niños por sus características y porque su precio ronda de los 89 a los 177 euros.

Si no quieres perderte una sola nota, la mejor opción de estos 5 auriculares con cancelación activa de ruido es la primera, los Beoplay H9i.