La Junta trabaja con Portugal en la promoción de los jardines históricos de la península

Miércoles, 30 de octubre de 2019

La Fundação Mata do Bussaco en Luso, Portugal, acoge hoy una reunión del proyecto ‘Jarcultur, Jardines Históricos Transfronterizos’, del que forma parte El Bosque de Béjar

La Fundação Mata do Bussaco en Luso, Portugal, acoge hoy la reunión preparatoria del Consorcio del proyecto ‘Jarcultur, Jardines Históricos Transfronterizos’, del que forma parte la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y en el que participan dos de los más relevantes jardines históricos de la Península Ibérica: el Bosque de Béjar y Mata do Bussaco. El objetivo del proyecto es impulsar al patrimonio cultural y natural declarado en estos enclaves, como motor de dinamización de la actividad económica y turística en el área de cooperación Centro de Portugal-Castilla y León, unido a dos centros de atracción próximos como son Salamanca y Coimbra.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta, promotora principal del proyecto ‘Jarcultur, Jardines Históricos Transfronterizos’ y la Fundação Mata do Bussaco y el Ayuntamiento de Béjar, socios del proyecto, se reúnen hoy en la sede de la Fundación, en Luso, Portugal, El director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, el presidente de la Fundação Mata do Bussaco, António Gravato y la alcaldesa de Béjar, Mª Elena Martín Vázquez, tratarán, en una reunión preparatoria del proyecto Jarcultur, aspectos relacionados con dos de los más relevantes jardines históricos de la Península Ibérica: Mata do Bussaco y el Bosque de Béjar. La reunión servirá para fijar el cronograma de actuaciones futuras y establecer las actividades que serán objeto de atención preferente en el próximo año 2020.

El proyecto Jarcultur, o Jardines Históricos Transfronterizos, tiene como finalidad imprimir un nuevo impulso al patrimonio cultural y natural declarado en esos enclaves, como uno de los motores de la dinamización e incremento de la actividad económica y turística en el área de cooperación Centro de Portugal-Castilla y León, en articulación con otros polos de atracción próximos a este patrimonio como son Coimbra y Salamanca. Se trata, en concreto, de poner en marcha acciones de conservación, valorización y promoción de esos dos Jardines Históricos como forma de asegurar el desarrollo sostenible, atraer más visitantes y potenciar la creación de empleo. Se trata además de una propuesta de conocimiento y accesibilidad volcada a los ciudadanos, mediante estrategias y actividades para los colectivos con discapacidad.

El Bosque de Béjar, una villa suburbana de origen renacentista creada en 1567 por el Duque de Béjar y administrada hoy de forma conjunta por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, es uno de los pocos ejemplos de jardín histórico que se conservan en territorio castellano y leonés. De 35 Ha de extensión, consta de siete espacios complementarios: la Casa del Bosquero y su entorno, el Palacete y las Caballerizas, los estanques, los jardines, los espacios hortofrutícolas, los prados y el bosque propiamente dicho o castañar. Esta singularidad explica que El Bosque fuese declarado en 1946 como Jardín Artístico y en 1982 como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Histórico Español, o que la Junta de Castilla y León haya delimitado su entorno de protección en 1995 y haya desarrollado, desde que en 1999 se hizo cargo de su administración junto con el Ayuntamiento de Béjar, un Plan Director (2000) que traza una previsión de las actuaciones a realizar según las prioridades de difusión y conservación del BIC. Así se han llevado a cabo hasta la fecha la recuperación y restauración del sistema hidráulico original, la recuperación de tres de sus fuentes históricas situadas en la terraza del estanque, la rehabilitación de la presa y el entorno de este, el arreglo de la Casa del Bosquero, la rehabilitación de las cubiertas del Palacete y las Caballerizas, así como un proyecto cultural que a través de distintas acciones (señalización, exposición itinerante, visitas guiadas al Bosque, charlas divulgativas…), ha perseguido el conocimiento y disfrute de este bien común por parte de la ciudadanía.

Contenidos del proyecto

El Proyecto Jarcultur ha sido recientemente aprobado por el Comité de Gestión del INTERREG V A España Portugal (POCTEP) y está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una ayuda de 1.313.044 euros, cantidad que representa el 75 % del coste total del proyecto, que asciende a 1.750.726euros.

A través del proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación del Jardín romántico formal de El Bosque de Béjar, que constituye uno de los espacios ajardinados más relevantes del conjunto; incluye asimismo la reconfiguración de la zona histórica de huertas y la recuperación del parque central y el camino de la Alameda. También permitirá el acondicionamiento de la planta baja del Palacete, que se habilitará para su uso como espacio de acogida a los visitantes, así como otras actuaciones puntuales de restauración de elementos patrimoniales singulares y de interés paisajístico de El Bosque.

En lo que se refiere a Mata de Bussaco, el proyecto contiene la recuperación de fuentes, jardines y otras piezas que lo caracterizan, así como la instalación del sistema de riego en el Valle de los Helechos.

Como complemento a todas estas intervenciones, Jarcultur incluye todos los proyectos técnicos y estudios paisajísticos, arqueológicos y palinológicos necesarios para su realización. Prevé asimismo el desarrollo de un amplio conjunto de actuaciones orientadas a facilitar la puesta en valor de los bienes recuperados, tales como los correspondientes estudios de gestión de las visitas, la edición de guías digitales, la instalación de paneles informativos adaptados a discapacitados o la elaboración de una página web explicativa de las intervenciones. A todo ello se añaden acciones educativas, como la realización de talleres divulgativos para escolares, la elaboración de publicaciones científico – técnicas y didácticas en diversos soportes y la organización de un Congreso sobre jardines históricos transfronterizos.