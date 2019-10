El Ayuntamiento de Santa Marta mantiene la congelación de todas las tasas y suprime el impuesto de plusvalías

Martes, 22 de octubre de 2019

“Todas las transmisiones de vivienda habitual tendrán una exención del 95 por ciento, que es lo que permite la ley”, explican el alcalde y la concejala de Economía

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, y la concejala de Economía, Chabela de la Torre, han presentado la nueva propuesta de ordenanzas para este año en la que destacan medidas como la congelación de tasas y que, además, contarán con algunas exenciones importantes.

Como confirmó el primer edil, “una vez más, y son ya cinco años seguidos, vamos a congelar todas las tasas, volviendo a asumir costes que se producen en el día a día y no las revertimos a los vecinos. Además este año traemos dos nuevas medidas, la primera de ellas, extendiendo el concepto que el Partido Popular está llevando a nivel regional casi suprimiremos el impuesto de plusvalías, estableciendo que las que se generaban por transmisión por causa de muerte tengan una bonificación del 95 por ciento. No se trata de una exención porque no es posible legalmente, pero sí queremos seguir esa línea marcada por nuestro grupo dejando de cargar la herencia con aquello que ya se cargó en su momento”. Asimismo explicó “la segunda medida se da en materia de licencia de apertura de establecimiento donde se producirá una exención casi global de la tasa de puesta en marcha de establecimientos tanto para jóvenes que empiezan, como para personas con discapacidad, desempleados de larga duración, autónomos y entidades jurídicas”.

Por su parte, Chabela de la Torre, concejal del área, profundizó en estas medidas explicando que se trata de “una congelación de todos los impuestos y tasas municipales, lo que se puede considerar casi una bajada teniendo el IPC actual en tres puntos. La buena noticia es que lo que supondría una actualización no lo es porque las tasas se congelan y hace que los vecinos vayan a seguir pagando lo mismo por los servicios de este Ayuntamiento”.

A este respecto, destacó “vamos a seguir con el gesto de continuidad de políticas regionales del Partido Popular orientadas a la supresión de las transmisión de modo que todas las transmisiones de vivienda habitual tendrán una exención del 95 por ciento, que es lo que permite la ley. Asimismo mantenemos nuestra política de ir bonificando todas aquellas tasas relacionadas con la creación de empleo, y las revertimos en casos como la exención por ampliación de plantilla, caso de congelación para los menos de 35 años que inicien actividad, personas con discapacidad, personas en situación de desempleo acreditado, establecimientos que fomenten el empleo juvenil con mínimo tres contratos, autónomos o personas jurídicas que inicien su actividad y los que se acojan al pago único del subsidio de desempleo y capitalicen ese paro para abrir un negocio en Santa Marta”.

En otro orden de cosas, “hemos aumentado la bonificación para construcción y obras en los que se fomente el empleo y estará casi exento el impuesto de construcciones y obras. En última instancia hemos contemplado otra modificación en los fraccionamientos del pago de obligaciones tributarias, incluyendo un apartado más para aumentar el plazo de fraccionamiento de los pagos hasta los dos años en deudas superiores a 6.000 euros, además de incluir una situación nueva que es la que dispensa de la obligación de ofrecer garantía, porque los que más necesitan a veces un aplazamiento no pueden ofrecer esa garantía, para lo que se examinará cada caso de forma individual y técnica”.