Sánchez se marcha de Barcelona tras visitar a los agentes heridos, a la Policía y sin hablar con Torra

Lunes, 21 de octubre de 2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha finalizado este lunes en torno a las 13.20 horas su visita a Barcelona tras pasar por la Jefatura de Policía y tras acudir a ver el estado de los agentes heridos en los disturbios de la semana pasada por la sentencia del 1-O, han explicado fuentes de Moncloa.

El jefe del Ejecutivo en funciones se marcha sin atender a la demanda del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que a través de una carta y mediante una llamada que Sánchez no ha contestado, le pedía una reunión, aunque el presidente del Gobierno en funciones ya había advertido de que esa comunicación no era posible si antes Torra no condenaba con contundencia los disturbios de los últimos días.

La primera de las visitas de este lunes ha sido a la Jefatura de Policía de la Via Laietana de Barcelona, foco de algunas de las protestas que derivaron en disturbios, donde ha saludado a mandos y agentes, y ha mantenido conversaciones con ellos en los que ha apostado por la "moderación", para evitar el eco que considera que algunos manifestantes buscan con el conflicto en la calle.

Después ha visitado los dos centros hospitalarios donde están ingresados agentes heridos en esos disturbios, uno de ellos muy grave, y en el Hospital de Sant Pau, ha si abucheado por unas 200 personas.

Pese a no haber hablado con Torra, el presidente en funciones ha mantenido una conversación telefónica con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para interesarse por la ciudad, y la primera edil le ha pedido que hable con Torra: "El teléfono se debe coger siempre ".

SENTADA

Entre tanto, convocados por el Tsunami Democràtic y por los CDR bajo el lema 'Sit and talk' (Siéntate y habla), un millar de personas se han concentrado para hacer una sentada frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya, en la confluencia entre las calles Roger de Llúria y Mallorca de la capital catalana.

A través de las redes, estas dos plataformas aseguraban que Sánchez acudiría a la Delegación, incluso afirmaban que se encontraba dentro de las dependencias, pese a que ni Moncloa ni la propia Delegación el Gobierno habían dicho que fuera a ir y mientras el presidente estaba en los centros hospitalarios.

La Policía Nacional no ha blindado la Delegación y ha permitido la sentada pero han desplegado un cordón policial en la calle Mallorca en la que registraban las mochilas y bolsas de la gente que quería acceder al punto de concentración.

Los congregados, que a las 14.00 seguían realizando la sentada en la sede de la Delegación, han estado cantando el himno de 'Els Segadors' y ha lanzado proclamas contra Sánchez --'Donde estás, Pedrito, dónde estas', 'Pedro Sánchez, da la cara'-- y otras como 'Libertad presos políticos', 'Fuera las fuerzas de ocupación', 'Buch, dimisión', entre otras.

Muchos de ellos siguen convencidos de que Sánchez está en la Delegación del Gobierno, aunque algunos comienzan a conocer a través de las redes sociales que Sánchez se ha marchado de la ciudad.