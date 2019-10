María Ángeles Pérez López presenta en Madrid su poemario ‘Interferencias’

Viernes, 18 de octubre de 2019

Entre el ojo de buey de la Plaza de Anaya salmantina y la librería Mujeres al ladito de la plaza mayor de Madrid hay un corto trecho que a mí se me ha hecho muy largo. Y en este trayecto de doscientos kilómetros o así, me ha dado tiempo a pensar en los milagros. Ocurre cuando llega un instante en que alguien te acerca la felicidad en un libro, en su bendita presencia, en su palabra.

Y en ese milagro me veía yo de nuevo con 20 años, quizás menos, dinerito en la Caja de Ahorros del Pasaje junto al cine Coliseum que aún palpitaba, y viviendo curso a curso las clases de la profesora María Ángeles Pérez López que además era la poeta que yo hubiera querido ser. Tontunas nostálgicas cuando a uno no le queda otra cosa que imaginarse una vida de mentira.

Hacer una pausa en la mañana, tomar un café de doña Lola o de su hija en Edelweiss, y volver a clase con la profesora que justifica una vocación y atrae como moscas a los amantes de la cultura de este lado del mar y del otro también. Así me pasaría yo la vida entera, un estudiante de Salamanca río arriba río abajo, como Florentino Ariza con Fermina en los tiempos del cólera. No se puede ser mucho más feliz, cantan mis amigos Ana Bella López y José Luis Hinojosa.

Otoño se pareció a sí mismo cuando María Ángeles Pérez López llegó a Madrid con su libro ‘Interferencias’ de la mano de Elena Medel, la editora de La Bella Varsovia, que ha puesto la estructura del libro y nos lo ha servido en bandeja.

“Interferencias” es un libro brillante y distinto en el que una poeta consagrada ha arriesgado mucho. Tiene un grado de compromiso que delata a la poeta, o quizás la poeta ha utilizado la poesía como excusa para inmiscuirse en ese compromiso. Ella dice que las dos cosas son lo mismo y yo la creo, cómo no creerla si había en la librería Mujeres un silencio atronador mientras la profesora, la filóloga y la poeta que suman una sola María Ángeles Pérez López se pronunciaba. Y sí, hay un peso dulcísimo y presente de Hispanoamérica a lo largo del libro. Se comprende.

Llovió en Madrid. Hubo huelga de metro en Madrid. Miles de atascos en Madrid. Suele ocurrir cuando alguien espera mucho un deseo: que la conjunción de varias cosas se pone de acuerdo para evitar lo inevitable.

Pero también sucede que los milagros (“Los jueves, milagro”, mira, una película de Berlanga de 1957) se cumplen sí o sí cuando nos lo merecemos.

Mientras Madrid era un caos de cuatro gotas y en la librería Mujeres se había refugiado el instante feliz en que una poeta y una editora hablan, yo pensaba mientras escuchaba sobre todo a María Ángeles que lo de sus lectores y oyentes se acerca a la devoción. Un sentimiento casi religioso que no nace con el poema, sino con la primera sílaba del primer introito cuando la escritora se pronuncia. Y sigue con los matices, los versos, las respuestas, las opiniones.

Eso tiene una explicación: María Ángeles Pérez López es literatura, y lo otro, lo que tanto abunda y se le parece, se puede encontrar en Facebook.

(Lo que no tiene explicación es que esta noche yo me ponga a verter en el ordenador el paso de María Ángeles Pérez López por Madrid con su “Interferencias” y la cosa que escribo me sale siempre en catalán. ¿Torra me está haciendo vudú?)

Pues acudo al traductor y contra el vudú, la huella pulmonar y plena de María Ángeles Pérez López, que sembró de palabras la hostilidad inocente de Madrid.

Y cuando se fue, qué solos nos quedamos en Madrid los muertos de amor por aquella ciudad donde basta estar para ser feliz. Cuando habita gente como María Ángeles Pérez López, la suma de todos sus barrios más hermosos.