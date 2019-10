El Salamanca UDS, a un paso de Segunda… o de Primera

Jueves, 17 de octubre de 2019

El conjunto charro está a una ronda -debe ganar al Coruxo- de clasificarse para la Copa del Rey y recibir en el Helmántico a un equipo de élite

El Salamanca UDS está a un paso de Segunda… o de Primera División. El conjunto charro se encuentra a una ronda en la Copa Federación de poder clasificarse para disputar la Copa del Rey y recibir en el Helmántico a un equipo de élite, aunque aún debe superar al Coruxo -en dos semanas- si quiere optar a ello.

Según la nueva normativa del torneo, los blanquinegros tendrían amarrado medirse a un equipo de Segunda, pero no de Primera. Es decir, los cuatro semifinalistas de la Copa RFEF, 22 clubes de Tercera, el Reus y un Segunda B (28) se repartirán a 6 cuadros de Primera y los 22 que componen la categoría de plata del fútbol español por sorteo puro. Además, el duelo tendría lugar en casa del más ‘pequeño’.

No obstante, los de Pablo Cortés no podrán enfrentarse a las escuadras que disputan la Supercopa de España –clasificados para la Champions League-, por lo que el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia no son candidatos a visitar tierras charras al empezar el torneo varias fases más adelante. Por otro lado, cabe destacar que el resto de Primeras (10) se toparán con los campeones territoriales.

Entre los hipotéticos rivales más jugosos que le podrían caer a los de la carretera de Zamora se encuentran el Betis, el Sevilla o el Athletic Club. Mientras, el Deportivo de La Coruña, el Málaga o el Zaragoza son los más apetecibles de LaLiga SmartBank para la posible cita del 18 de diciembre.