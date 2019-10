Hugo Díaz es el rey de la Copa Federación (3-2)

Miércoles, 16 de octubre de 2019

Un doblete del delantero andaluz propició que el Salamanca UDS pasase de ronda y esté a un solo paso de clasificarse para la Copa del Rey

Hugo Díaz es el rey de la Copa Federación. Un doblete del delantero andaluz propició que el Salamanca UDS pasase de ronda y esté a un solo paso de clasificarse para la Copa del Rey -debe superar al Coruxo en dos semanas- y poder jugar ante un equipo de Primera División. El bando dirigido por Pablo Cortés supo reponerse a las adversidades para seguir adelante en el torneo. Por su parte, Ubis, Portilla y Chupe completaron la nómina de goleadores.

La contienda empezó muy dinámica entre ambos equipos, aunque buena parte de los espectadores que acudieron al Helmántico se perdieron el inicio del choque por las largas colas que hubo para acceder al campo. Mientras, el Móstoles se adelantó en el marcador a las primeras de cambio con un gol de Portilla de vaselina ante una salida a medias de Andrés Sánchez.

Tras el tanto visitante, los madrileños no se amilanaron y estuvieron a un palmo de ponerse con goles de ventaja, pero Chupe y Juancar no estuvieron atinados de cara a puerta. No obstante, el Salamanca UDS consiguió sacar pecho en el correcalles y Calderón, que recuperó un balón mediante faltas a Leo, asistió a Ubis para que cruzase su disparo y batiera a Aitor.

Con el paso de los minutos, los de Pablo Cortés pudieron darle la vuelta al electrónico con un centrochut de Calderón que se estrelló en el palo derecho de la meta del Móstoles y un gol -previsiblemente- mal anulado a un remate de chilena de Hugo Díaz. Además, el ‘7’ se quedó a centímetros de poner el 1-2 en la última jugada del primer tiempo, pero su disparo se fue al travesaño.

Con el intermedio, ambos cuadros recuperaron fuerzas y el arranque de la segunda mitad tuvo un ritmo frenético que desembocó en una recuperación de Ubis para servirle el gol en bandeja a Hugo Díaz. Los del Helmántico se las prometían muy felices, pero un disparo de Chupe sorprendió a Andrés Sánchez para colocar el 2-2. En los últimos compases de la batalla, el segundo tanto de Hugo Díaz significó el 3-2 definitivo. Ahora, el Salamanca UDS está cada vez más cerca del premio gordo.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Andrés Sánchez; Tirlea, Kristian, One, Ulises Torres; Mati, Amaro, Calderón (Rafa Mella, min. 69), Ángel Sánchez (Monárrez, min. 61); Hugo Díaz y Ubis (Altube, min. 78).

Móstoles: Aitor; Leo, Óscar, Carosini, De Lerma; Juancar, Portilla (Mario, min. 90), Toto (Salmerón, min. 87), Chupe (Álex González, min. 61); Ledesma y Asensio.

GOLES: 0-1, min. 9: Portilla. 1-1, min. 21: Ubis. 2-1, min. 51: Hugo Díaz. 2-2, min. 52: Chupe. 3-2, min. 83: Hugo Díaz.

ÁRBITRO: Manuel Casanovas (cómite gallego). Amonestó con cartulina amarilla a Mati y Álex González.

ESTADIO: Helmántico.

Fotos: Lydia González