Sergio Molina, sobre su fichaje por el Salamanca UDS: “Cuanto antes se cierre, mejor para mí” 

Miércoles, 16 de octubre de 2019

El centrocampista se encuentra sin equipo y está muy próximo a volver a la que fue su casa durante la temporada pasada tras la lesión de cruzado de Uxío

Sergio Molina, exjugador del Salamanca UDS, se encuentra sin equipo -tras quedarse sin sitio en el Albacete de Segunda División- y está muy próximo a volver a la que fue su casa durante la temporada pasada tras la lesión de cruzado de Uxío.

Posible fichaje por el Salamanca UDS: “Por desgracia, Chatón y Uxío se han lesionado y no pueden jugar, por lo que no puedo decir que sea una suerte que dos compañeros pasen por esto. Ya llevábamos tiempo hablando (él y su entorno con el club charro) y querían firmarme antes, pero las dos lesiones han precipitado todo y mi representante se ha reunido con ellos en Salamanca y en Madrid. Cuanto antes se cierre, mejor para mí. Imagino que cuando le den de baja a Uxío, que de momento es la única de larga duración que tienen, podré volver”.

Contactos: “Diría que ha habido contactos desde que se acabó la temporada porque querían contar conmigo y hemos mantenido conversaciones durante todo este tiempo. Todo se estancó con el Albacete hace tiempo y si no fuera por ello hace tiempo que sería jugador del Salamanca si hubiera habido fichas para jugadores mayores de 23 años”.

Hablar con compañeros: “Hace dos semanas estuve viendo el derbi (contra Unionistas), pero no porque fuera a firmar. Hablé con ex compañeros y tengo contactos aún en el vestuario. Ayer me sorprendió Uxío, que me dijo en tono de broma que se había lesionado para que pudieran ficharme a mí (risas). Vi su entrevista tras romperse el cruzado… y hay que tenerlos bien puestos para hablar así después de lo que le pasó. Le quiero mandar desde aquí mucho ánimo a él y a Chatón. Van a tener todo el apoyo del club”.

Forma física: “He hecho la pretemporada con el Albacete y los entrenamientos los he vivido como si fuera uno más. He entrenado por mi cuenta al principio, pero necesitaba a alguien que me dijera lo que necesito hacer y decidí contratar a un entrenador personal. Estoy bien, pero me falta ritmo de competición”.

Quedarse sin equipo: “No es fácil. Estoy acostumbrado a jugar y es la primera vez que me pasa. Tenía dos opciones: o meterme en casa cabreado por la situación o aceptarlo y trabajar para cuando me llegase la oportunidad”.

Deseoso por volver al Helmántico: “Ves el estadio desde la grada y sientes el ‘picorcito’... Tienes ganar de saltar al campo porque llevas mucho tiempo sin jugar. Quiero volver a coger dinámica de grupo”.