No hay peor ciego que...

Los Ciegos y el Elefante – Un Poema por John Godfrey Saxe

(1816-1887):



Seis eran los hombres de Indostán,

tan dispuestos a aprender,

que al Elefante fueron a ver

(Aunque todos eran ciegos),

Pensando que mediante la observación

su mente podrían satisfacer.



El primero se acercó al elefante,

Y cayéndose

sobre su ancho y robusto costado,

en seguida comenzó a gritar:

"¡Santo Dios! ¡El elefante

es muy parecido a una pared!"



El segundo, palpando el colmillo,

exclamó: -"¡Caramba! ¿Qué es esto

tan redondo, liso y afilado?

Para mí está muy claro,

¡esta maravilla de elefante

es muy parecido a una lanza!"



El tercero se acercó al animal,

y tomando entre sus manos

la retorcida trompa,

valientemente exclamó:

"Ya veo," dijo él, "¡el elefante

es muy parecido a una serpiente!"



El cuarto extendió ansiosamente la mano

y lo palpó alrededor de la rodilla:

"Evidentemente, a lo que más se parece esta bestia

está muy claro," dijo él,

"'Es lo suficientemente claro que el elefante

¡es muy parecido a un árbol!"



El quinto, quien por casualidad tocó la oreja,

Dijo: "Incluso el hombre más ciego

es capaz de decir a lo que más se parece esto;

Niegue la realidad el que pueda,

Esta maravilla de elefante

¡es muy parecido a un abanico!"



El sexto tan pronto comenzó

a tantear al animal,

agarró la oscilante cola

que frente a él se encontraba,

"Ya veo," dijo él, "¡el elefante

es muy parecido a una cuerda!"

Y así estos hombres de Indostán

discutieron largo y tendido,

cada uno aferrados a su propia opinión

por demás firme e inflexible,

aunque cada uno en parte tenía razón,

¡y al mismo tiempo todos estaban equivocados!

