Éxito de la VII Fiesta de la Vendimia Tradicional en San Martín del Castañar

Lunes, 14 de octubre de 2019

Los pasados días 11, 12 y 13 de octubre, la localidad de San Martín del Castañar ha celebrado la VII Fiesta de la Vendimia Tradicional, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración entre otros de la Ruta del Vino Sierra de Francia.

Se realizaron un gran número de actividades que permitieron disfrutar de esta tradicional fiesta a públicos de todas las edades. Actividades culturales como apreciar los bordados de diferentes municipios de la Sierra de Francia, con los que se decoraron la Plaza Mayor mientras escuchabas la concentración de tamborileros. Las artísticas con el concurso ‘BARRICARTE II’, que competían con el pintado de barricas al aire libre, con motivos de la vendimia o la representación teatral ‘Te cuento nuestra Vendimia’. No podían faltar las gastronómicas con la oferta de pinchos y vinos de la DOP en los restaurantes y bares del municipio. Sin olvidarnos de las deportivas…. con la pisada de uva tradicional. Y es que un año más los vecinos de San Martín del Castañar nos has demostrado que la pisada de la uva no es tan sencilla como parece y perfectamente podía ser una disciplina deportiva.

Una de las mayores sorpresas de esta edición fue la Batalla de Gallos-Rap que tuvo lugar el 11 de octubre y que fue organizada por la Ruta del Vino Sierra de Francia. Fenómeno que en los últimos años ha explotado en popularidad, en el que se pone a prueba la capacidad para improvisar en un combate entre dos o más músicos / raperos. El objetivo es, mediante rimas, demostrar su capacidad de ingenio y vencer a su rival.

Fue la primera vez que se organizó algo similar en la provincia y para ello la Ruta del Vino Sierra de Francia contó con los raperos Wuillsom, Seth y Reiser. La batalla tuvo lugar con dos temáticas, una relacionada con la vendimia y la Ruta del Vino Sierra de Francia y otra libre (Freestyle). Todos los asistentes pudieron vibrar con las ingeniosas rimas y asombrarse de la capacidad de improvisación de los participantes de la batalla de gallos. Un original evento en el que han podido disfrutar todos los entregados asistentes.

Continuando con las actividades la Ruta del Vino y la DOP Sierra de Salamanca, tras el Gran Brindis que dio inicio a la Fiesta de la Vendimia realizaron una degustación de vino de las variedades Rufete y Tempranillo, mientras se escuchaban poemas y relatos cortos sobre la vendimia. Sin lugar a dudas, un maridaje perfecto que llevo en volandas a los asistentes a sentir el vino de una forma diferente y autentica

Todo un éxito está VII Fiesta de la Vendimia Tradicional que pone el complicado reto de superarla en la próxima edición.

Fotos de Kiko Robles