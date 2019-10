Grave lesión en la rodilla izquierda de Uxío da Pena, para el que acaba la temporada

Domingo, 13 de octubre de 2019

Tras anotar el 0 a 1 de penalti, en el minuto 24 tenía que abandonar el partido por un mal giro de rodilla que podría haberle afectado al ligamento cruzado

El delantero del Salamanca, Uxío de Pena, fue protagonista por partida doble en el derbi ante el Guijuelo. En el plano positivo, lograba el 0-1 de penalti en el minuto 18. Sin embargo, poco después, en el 24 tenía que abandonar el encuentro tras un salto el que se le quedaba clavada la rodilla izquierda.

El doctor del Salamanca UDS, José Ignacio Garrido, no lo dudaba y en declaraciones a la Cadena Cope afirmaba que el problema era el cruzado. De hecho, el propio jugador manifestaba que hace cuatro años le pasó en la rodilla derecha y que tenía las mismas sensaciones: “Hay que asumirlo, me fastidia más a mí el no poder jugar más esta temporada”. Uxío también hablaba de que debido a esta baja de larga duración quedará un ficha libre y el club tendrá que incorporar a otro delantero o al jugador que considere oportuno.

A la espera de la confirmación del alcance de la lesión, si fuera rotura del ligamento cruzado, el gallego necesitaría seis meses para su recuperación, con lo que habría terminado su temporada, como él señalaba. No obstante, habrá que aguardar el diagnóstico definitivo.

Foto de Lydia González