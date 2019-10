Participación en el "I Congreso Internacional de Lectura y Primera Infancia" Santiago de Chile

“Cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o de sus brazos. Y yo creo que los niños que son abrazados y sentado en las piernas –son deliciosamente acariciado- siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres, con el olor de sus padres. Y eso siempre te hará lector. Porque ese perfume, esa conexión, dura para toda la vida”.

Maurice Sendak.

Nunca nos cansaremos de decir que para nosotras necesario –a nivel profesional y personal- poder participar en propuestas de formación e investigación. Tenemos un gran respeto por nuestro trabajo y una gran responsabilidad con las personas que lo compartimos. Estamos muy contentas y agradecidas de haber podido viajar hasta Chile, y formar parte de esta experiencia y de conocer y dialogar con grandes profesionales de diferentes países (Chile, Argentina, Brasil, Colombia, España, etc.), especialidades (promotores de lectura, narradores oral, psicólogos, bibliotecarios, neurólogos, etc.) y todos con un objetivo común: la importancia de la lectura en la primera infancia de 0 a 6 años y sabiendo que la mejor manera de trabajar y de crecer es de una manera interdisciplinar y cooperativa.

Los días 8 y 9 de octubre, Fundación Entrelíneas y la Organización Internacional para el Libro Infnatil y Juvenil (IBBY) en Chile; con ayuda de diferentes organismos públicos como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Embajada de España en Chile... y la colaboración de otras instituciones , organizaron el “I Congreso Internacional de Lectura y Primera Infancia” en Santiago de Chile.

Desde Unpuntocurioso tuvimos la suerte de reencontrarnos con amigos y compañeros del fomento lector como Manuel Peña (Escritor, Profesor de castellano, Doctor en filología hispánica); de escuchar grandes figuras que admiramos y de las cuales no paramos de aprender como Evelio Cabrejo y su conferencia magistral “Beneficios lingüísticos, cognoscitivos y culturales de la lectura en voz alta durante la primera infancia” y de compartir mesa con las profesionales de: la “Guaguateca” de la Biblioteca de Santiago y su experiencia con los “Guaguacuentos” cuyo trabajo se desarrolla de martes a domingo, nuestra compañera narradora oral Laura Escuela que compartió uno de sus trabajos que hace en su isla Tenerife, los bebecuentos y la presentación de nuestro programa “Punto de Cuento” dirigido a familias con hijos desde 6 meses a 3 años en el que se exploran las posibilidades de comunicación entre niño y adulto a través de la palabra, la lectura en voz alta, la poesía, los libros, la música, la tecnología, la creatividad, etc. y se comparte un abanico de posibilidades y de recursos para trabajar la lectura en compañía que van desde las oralidad (lo tradicional) a lo más actual (la tecnología) y donde la familia (adultos y bebés) descubren otras maneras de leer sin saber leer.





Dos días muy intensos repletos de experiencias, aprendizajes, creatividad, inspiración... compartidos entre grandes profesionales y público con ganas de aprender y seguir creciendo en este mundo del fomento lector y tan importante como es la primera infancia y el trabajo desde la familia.

Gracias inmenso al Comité Organizador: Mª Isabel Aguirre (Directora Ejecutiva) y Costanza Mekis (Presidenta) de Ibby Chile; y a Mª José González y Constanza Ried (Directoras de Fundación Entrelíneas) por confiar en nuestro trabajo de promoción de lectura y creatividad y permitirnos participar en un congreso tan interesante, conocer a mucha gente y grandes profesionales y confirmar que nuestro trabajo tiene sentido y nos ayuda y da fuerzas a seguir creciendo, contando, creando y compartiendo ideas que parten de las palabras, los libros, la música... para llegar a todos los lectores, pequeños, medianos y mayores.

Soraya Herráez.