El Guijuelo y el Salamanca UDS buscan saldar cuentas pendientes en el derbi del Municipal

Sábado, 12 de octubre de 2019

El Guijuelo y el Salamanca UDS buscan saldar cuentas pendientes en el Municipal (domingo, 17:30 horas) en un derbi que promete ser apasionante. Chacineros y blanquinegros se ‘tienen ganas’ tras los problemas institucionales ocurridos hace meses -caso Tabu- y los dos planteles tratarán de sumar los tres puntos en un duelo muy competido.

Los de Pablo Cortés llegan con la moral por las nubes tras sumar dos victorias muy importantes frente al Burgos -Copa Federación- y Unionistas. Además, el pasado jueves, los del Helmántico ofrecieron una imagen muy positiva en un partido amistoso frente a todo un Primera División como es el Real Valladolid.

Por otro lado, el técnico del Salamanca UDS no podrá contar con los lesionados Chatón y Carpio, mientras que Ubis ya está listo para vestirse, aunque el cuerpo técnico prefiere no arriesgar con él y que sufra un recaída. Por lo tanto, el once de Cortés será muy similar al del derbi en un -previsible- sistema de 4-4-2 con la gran novedad de Gio Navarro -cuatro goles en tres partidos- como pareja de ataque de Uxío. Un caso similar es el de Kristian Álvarez y Medina, que apuntan a repetir titularidad en una alineación a la que volverá Martín Galván.

En el otro bando, Ángel Sánchez se encomienda a que sus futbolistas se hagan fuertes en casa para poder sumar la victoria y alejarse de los puestos de peligro de la tabla de clasificación. Por su parte, Daniel Skiroski es el hombre de moda -tras debutar con gol- en tierras guijuelenses y la zaga visitante tendrá que estar muy pendiente de él si no quiere sufrir sustos.