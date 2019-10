¿Era inevitable el problema del colegio Juan Jaén?.

Entre esos temas que llenan obsesiva e infatigablemente los espacios informativos, asoman de vez en cuando problemas del día a día de la gente. Como la obra del colegio “Juan Jaén” en el Paseo de Carmelitas. Resulta sorprendente que una iniciativa más que interesante (cofinanciada con fondos FEDER), “enmarcadas en el Plan Municipal de Ahorro y Eficiencia Enérgica puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca y que persigue reducir el consumo energético, el aprovechamiento de energías renovables y la disminución de la contaminación ambiental”, como reza la nota municipal del 21 Marzo de este año, se convierta en una grave complicación.

Esa nota afirma que ya existía un proyecto elaborado por técnicos municipales, junto a otro para el colegio “Gran Capitán” de momento paralizado, con una duración prevista de la obra de 11 semanas. Que no se adjudica hasta el 3 de Julio. Diría que si hay algo casi inmutable son las fechas de finalización y comienzo del curso escolar, el 21 de Junio y el 9 de Septiembre según los calendarios escolares de la Junta. Fechas similares a las de calendarios anteriores. Entre ambas hay exactamente 11 semanas. Aparte hay otra obra para instalar un ascensor y rampas de la Junta con un plazo similar.

Pero la obra no empieza hasta el 2 de Septiembre, y debe finalizar antes del 15 de Noviembre para justificar la aportación de los fondos FEDER europeos, la mitad de los 392.589 euros presupuestados. Las obras acostumbran a ser ruidosas, por mucho cuidado que se tenga, y no es difícil que cualquier inconveniente complique sus plazos. Diferentes estudios, bastantes, alertan de los serios inconvenientes que genera el ruido en los alumnos, sin olvidar las condiciones de trabajo de profesores y personal. Diría que es un caso para tener un exquisito cuidado en la tramitación del correspondiente expediente administrativo y la realización de la obra con plazos tan ajustados.

Lo que ya alarma es que el Ayuntamiento diga que las obras en el colegio de Gran Capitán, si se adjudican, se realizaran en período vacacional. Parece que eso era obvio, que no se pueden ejecutar obras en un centro escolar mientras hay clase. Es otro caso que manifiesta insolvencia en quienes se eligen para gestionar la “res pública”, para solventar los problemas de la ciudadanía. Son incapaces de resolver el expediente administrativo para adecuarse a plazos sobradamente conocidos, y también de reconducir la situación. Sólo si los afectados protestan, ruidosamente, toman medidas para paliar los inconvenientes. Que empezaron con el acceso al colegio por la Calle del Profesor Sáez, compartiendo coches y alumnos la calzada. ¡Y eso que este centro iba a ser una experiencia de Camino Escolar de la que nunca más se supo! (afortunadamente, dada la brillante idea basada en aparcamientos para coches)

Quiero aprovechar, además, para felicitar al Ayuntamiento por ese concepto, y actuación, tan amplio que tienen para alentar la participación ciudadana. Incluso tras mostrarse tan preocupados en el último pleno por la emergencia climática del planeta. El transporte público es indudablemente una magnífica forma de reducir nuestro impacto ambiental, algo sobre lo que el movimiento ecologista lleva décadas trabajando, el primer Plan de Movilidad municipal no fue ajeno a ello. Pero no han sido invitados, para participar como otros colectivos y entidades, al “Grupo de trabajo para la reordenación del transporte público de viajeros por autobús urbano”. Lástima que casi siempre el tiempo les dé la razón en sus planteamientos, como en el límite de velocidad a 30 km/h que abandera la DGT, objeto de una campaña internacional del movimiento ecologista no hace muchos años, por ejemplo.