Adolfo Suárez: “La concordia no es la unanimidad ni el conformismo sino el reconocimiento del adversario, del que no comparte mi mismo opinión”

Jueves, 10 de octubre de 2019

El candidato al Congreso por Madrid del Partido Popular participó en el foro económico organizado por El Norte de Castilla en Salamanca

El candidato al Congreso por Madrid del Partido Popular Adolfo Suárez Illana participó esta mañana en el foro económico organizado por El Norte de Castilla en una intervención titulada 'La mejor España es fruto de la concordia'.

“Estamos en tiempos convulsos en los que quizás España no viva el período de mayor influencia política de nuestra historia, pero si desde el punto de vista social y económico, fruto de la concordia. La concordia no es la unanimidad ni el conformismo sino el reconocimiento del adversario, del que no comparte mi mismo opinión. Hay tres ejes de la concordia vertebradores de nuestra nación y bienestar: la concordia territorial, la concordia social y la concordia general”, apuntaba Súarez Illana.

Tras esta primera intervención, continuó afirmando que “el Partido Popular sabe gestionar la economía y los tiempos de crisis. Los políticos no generamos empleos, creamos las condiciones para que los empresarios y emprendedores creen esos puestos y creo que no hay mejor política social que un empleo bien remunerado para que puedan desarrollar su proyecto vital en plena capacidad”.

La información será ampliada en breves minutos.

Fotos: Lydia González