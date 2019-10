Ortega: “Se me van a saltar las lágrimas si hablo de Erika, la mejor pívot del mundo”

Miércoles, 9 de octubre de 2019

El técnico catalán se deshizo en elogios hacia la jugadora brasileña, que abandonó el Perfumerías Avenida

Miguel Ángel Ortega, entrenador del Perfumerías Avenida, se deshizo en elogios hacia la jugadora brasileña, que abandonó el club este miércoles.

Sensaciones: “Estoy contento. El esfuerzo de todo el mundo es importante. Si las jugadoras trabajan, tiran de todas”.

Defensa: “Estamos construyendo una defensa en la que el nivel de comunicación es fundamental. Todas dependen de todas y hay que entrenarlo”.

Romper partidos: “El partido del Clarinos fue ante un equipo muy majo. Si tienes un mal día... Hoy hemos ganado bien, pero cuidado con el Bembibre en la segunda vuelta. Habrá que ver cómo respondemos en los partidos con estrés”.

Erika de Souza: “Se me van a saltar las lágrimas si hablo de Erika. No hay palabras para lo que ha significado: la mejor pívot del mundo. Nos dio la última Copa y hay cosas que no hace cualquiera. Es una camiseta colgada y si no sería una gran injusticia.

Fichajes: “Estoy contento con la plantilla. Vamos justos en términos de experiencia y estamos apostando por chicas jóvenes y ahora hay que trabajar”.