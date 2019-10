Kristian Álvarez se disculpa con Álvaro Romero y zanja la polémica del derbi

Miércoles, 9 de octubre de 2019

El central mexicano del Salamanca UDS compareció en COPE para explicar lo ocurrido con Unionistas

Kristian Álvarez se disculpó con Álvaro Romero por el fuerte codazo que le propinó el pasado domingo en el que le provocó una triple fractura en el pómuloy, zanjando una de las grandes polémicas del derbi. El central mexicano del Salamanca UDS compareció en la Cadena COPE para explicar lo ocurrido frente a Unionistas.

Problemas con Romero: “Yo hablé con Álvaro y con la persona que tenía que hablar. Son acciones de juego y no hay que hablar más del tema. El día que regrese a Salamanca -el extremo está fuera- nos vamos a juntar para tomar una picadita. Yo estoy bien con él. Tiene las puertas de mi casa abiertas, igual que yo las suyas”.

Declaraciones de Romero: “No veo los medios y no sé qué dijo él, pero está solucionado. Somos contrarios y cada uno opina lo que quiera. Pedí que me dieran su número y hablamos como profesionales”.

Acción: “Los dos disputamos el balón y es una circunstancia del juego. No sé si me hubiera sacado la roja. No he visto la jugada”.

Decisión de reclamar de Unionistas: “Ellos pueden decir lo que quieran... Son cosas externas. Tampoco voy a decir si pita bien o no el árbitro. Podran decir mil cosas...”.