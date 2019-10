“Los jóvenes que deciden emprender hoy en día en Salamanca suelen hacerlo en el sector de las nuevas tecnologías”

Miércoles, 9 de octubre de 2019

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca señala también que “la edad del empresario en Salamanca suele rondar entre los 30 y los 40 años”

“Salamanca no destaca por ser una ciudad con un gran tejido empresarial. En este contexto es complicado que los jóvenes se aventuren a emprender. En Salamanca hay muy poca gente joven que emprenda. Diría que por debajo de los 25 años no hay nadie y por debajo de los 30 no más de cuatro personas”, señala Sergio Revilla, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca.

Sin embargo, parece ser que las personas que se deciden a emprender hoy en día en Salamanca lo hacen en un sector al alza: el de las nuevas tecnologías. “Lo que hemos visto desde AJE Salamanca es que los jóvenes que deciden emprender lo hacen en nuevas tecnologías, marketing, imagen y sonido, etc. Son sectores específicos a los que el joven empresario se orienta más”, apunta Sergio Revilla.

El perfil del joven empresario tampoco varía según hombres o mujeres, tal y como señala el presidente de AJE Salamanca. “A la hora de emprender da igual que seas hombre o mujer. Todo es cuestión de actitud. Emprender es complicado por todo lo que rodea un negocio”.

Por último, Sergio Revilla señala uno de los mayores impedimentos, según él, a la hora de poner en marcha un negocio. “La cuota de autónomos es un gran impedimento. Los políticos no lo ven, pero casi sin abrir la persiana del negocio ya te toca pagar. Deberíamos aprender de otros países europeos en los que los empresarios no pagan hasta que los negocios comienzan a tener beneficios. No entiendo como seguimos teniendo esto”.