El Rosco de los Exabruptos

Qué alegría, qué alboroto, tengo un periquito piloto. Estoy que no quepo de gozo desde que disfruto de la emisión de una hora más de Sálvame. Y no estoy solo en ello, sino junto a gran número de televidentes. ¡No sé, quizá tantos no podemos estar equivocados!