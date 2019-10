Javi Navas: “Llevo unas semanas arrastrando problemas físicos, pero en el derbi estaré seguro”

Sábado, 5 de octubre de 2019

El extremo abulense de Unionistas de Salamanca ha arrastrado problemas físicos durante toda la semana aunque llegará al derbi frente al Salamanca UDS

Javi Navas, jugador de Unionistas de Salamanca, atiende a SALAMANCArtv AL DÍA en la previa al derbi charro que disputará su equipo frente al Salamanca UDS este domingo en el Helmántico.

¿Cómo estás físicamente?: bien. Es verdad que llevo unas semanas arrastrando problemas físicos, pero espero estar al cien por cien mañana. Seguro que llego al partido.

Un derbi, un partido especial: es un partido especial. Llegamos en una situación en la que necesitamos los puntos. Al final son tres puntos como los que se pondrán en juego en la siguiente jornada ante el Tudelano, pero todo lo que rodea al partido siempre lo hace especial.

A por la victoria en el Helmántico: vamos a intentar ganar el derbi, pero somos conscientes de que puntuar fuera de casa siempre es positivo.

Postura de la afición de no acudir: los que acudan bien y los que no bien también. Nosotros respetamos todas las posturas y queremos dedicar una victoria tanto a los que decidan ir como a los que no.

Un mensaje para la afición: estamos muy agradecidos y gracias por el apoyo. Las cosas acabarán saliendo.