Jaime Núñez acudirá como invitado al tercer Encuentro Grandes Viajeros de Perú

Jueves, 3 de octubre de 2019

Su viaje también tendrá un marcado aspecto divulgativo y cultural, ya que presentará su ultimo audiovisual en cuatro reconocidas universidades peruanas

En 2017, desde Perú solicitaron a Jaime celebrar también en aquel país, y con el mismo formato, su conocido ‘Encuentro Grandes Viajeros’, desde entonces la edición sudamericana del mismo se ha convertido en una cita ineludible dentro de su particular agenda anual de viajes. En los próximos días, invitado por la organización peruana del evento, viajará hasta Lima para clausurar con un inédito audiovisual la tercera edición del E.G.V. Perú.

Posteriormente, el lunes 14, Jaime iniciará un nuevo recorrido en moto a través del siempre espectacular escenario de Los Andes. Precisamente en el actual libro-programa de fiestas 2019, aparece publicada una extensa crónica del emocionante viaje que realizó el pasado año por este país sudamericano. La nueva ruta que ha trazado para esta ocasión, de aproximadamente 3.000 kilómetros de recorrido, cuenta como puntos a destacar la hermosa ciudad de Trujillo, la colonial Cajamarca, y por último, ya en la provincia de Amazonas, espera alcanzar la población de Chachapoyas. Esta es la cuna de la cultura del mismo nombre y de la cual aún se conservan importantes restos de su legado, como las ruinas de Kuelap, conocida como la “pequeña Machu Picchu”, o sus sarcófagos con forma humana excavados en unas laderas verticales completamente inaccesibles.

Por si todo lo anterior no constituyera ya una ruta realmente llamativa y alejada de los recorridos turísticos habituales, Jaime intentará llegar con la moto hasta la orilla de la que está considerada la laguna más bella de todo Perú, la Laguna Parón. La misma está enclavada en plena cordillera de Los Andes, y aparte de la altura hasta la que es necesario ascender, más de los 4.100 metros de altitud, su otra dificultad radica en que no existe una carretera asfaltada que llegue hasta ella. La única vía posible es un empinado, retorcido y complicado camino de tierra y piedras. Será la segunda ocasión en que esta ascensión entre en su planes, ya que el año pasado, y debido a las adversas condiciones climatológicas con las que se encontró en aquella zona, tuvo que desistir en su intento y, prudentemente, no se arriesgó a iniciar la ruta que debía llevarle hasta la laguna.

Como en otras ocasiones su viaje también tendrá un marcado aspecto divulgativo y cultural, ya que cuatro reconocidas universidades peruanas se han puesto en contacto con él, invitando a nuestro paisano a ofrecer a sus respectivos alumnos su último audiovisual, el cual lleva el sugerente título de “Cinco continentes, dos ruedas y una historia”. Las citadas universidades son la San Martín de Porres y la Ricardo Palma, ambas situadas en la ciudad de Lima, la UNASAM en Huaraz, en la que ya intervino el año pasado, y la UPN ubicada en Trujillo.

Al igual que en otras veces desde este medio de comunicación deseamos a Jaime un buen viaje, esperamos que en alguno de los escasos momentos libres que tenga en Perú, pueda enviarnos alguna noticia, y le agradecemos que, una vez más, lleve el nombre de nuestra villa hasta lugares tan remotos.