La Copa RFEF y el Burgos, un premio… o un nuevo dolor de muelas para el Salamanca UDS

Miércoles, 2 de octubre de 2019

Pablo Cortés recurrirá a los suplentes y jugadores del filial para tratar de superar al cuadro burgalés en el Helmántico

Llegó una nueva oportunidad de alzar el vuelo para el Salamanca UDS, ya que el conjunto charro recibe al Burgos (jueves, 19:30 horas) en la primera ronda de la Fase Nacional de la Copa Federación, una competición que da acceso a la Copa del Rey si los de Cortés superan tres pruebas.

Para ello -y que exista la posibilidad de medirse a un equipo de Primera División-, el bando del Helmántico se enfrentará al mismo rival que hace escasos días le dejó muy tocado al caer derrotado en El Plantío.

En esta ocasión, ambos onces serán muy distintos, especialmente el del Salamanca UDS, dado que Andrés Sánchez, Mati, Monárrez o Medina parten con una teórica ventaja para ser titulares. Además, cabe destacar que en la Copa RFEF tiene que haber en todo momento 7 jugadores con ficha del primer equipo sobre el césped, por lo que no se pueden realizar excesivas variaciones.

Por su parte, el Burgos, que no tiene filial y cuenta con una plantilla relativamente corta, tendrá que dar entrada a futbolistas que no jugaron de inicio el pasado fin de semana como Carlos Martínez, Toché o Carlos Indiano, ex del Salamanca UDS.

El Salamanca UDS se la vuelve a jugar en un torneo que les permita soñar… o llevarse un nuevo disgusto, pero el club no debe perder de vista lo realmente importante: el derbi del domingo en Liga ante Unionistas.