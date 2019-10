Cortés, sobre la Copa RFEF: “Justo ha coincidido que sea antes de jugar contra otro equipo de Liga que es de la misma ciudad”

Miércoles, 2 de octubre de 2019

El técnico charro desestimó hablar abiertamente de Unionistas y aseguró que el objetivo es “pasar de ronda”

Pablo Cortés, técnico del Salamanca UDS, desestimó hablar abiertamente de Unionistas y aseguró que el objetivo es “pasar de ronda” en la Copa RFEF frente al Burgos.

Partido de Copa: “Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. El último (encuentro) contra este mismo rival nos merecimos más”.

Molesta la RFEF: “No molesta; es otra competición. Se pensó que con este torneo podríamos estar en la Copa del Rey y justo ha coincidido que jugamos contra el mismo rival y que sea antes de hacerlo contra otro equipo de Liga que es de la misma ciudad, pero ha tocado así... Cuando pierdes quieres que llegue el próximo partido”.

Rotaciones: “Habrá variaciones. Se van a probar cosas y no va a ser el mismo once del otro día. Va a haber jugadores del filial y no por probar por probar. Son jugadores que conozco bien y lo están haciendo genial y es una oportunidad para ellos”.

Bajas: “Ubis y Carpio no llegan. Chatón ya está entrenando y se ha recuperado y es alta, pero la convocatoria todavía no la vamos a decir. Andrés Sánchez es un habitual en la plantilla, Medina, Mati, Monárrez han estado con nosotros y pueden ser de la partida mañana”.

Burgos: “No espero un Burgos muy distinto. No tienen filial y no creo que suban a muchos jugadores del juvenil. Puede que haya jugadores que les incluyan como Carlos Martínez, Toché o Indiano”.

Semana de derbi: “Tenemos que tener en cuenta todo. Hay un partido el jueves y otro el domingo y queremos afrontarlos con las máximas garantías porque buscamos pasar de ronda, aunque la Liga es el motor de toda la temporada. Sabemos que los futbolistas lo tienen que dar todo”.

Hablar de derbi en el vestuario: “No se ha hablado de eso. Solo hemos hablado del partido de mañana, igual que en los entrenamientos. Después ya hablaremos de lo demás… Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que ir poco a poco. No vamos a cambiar la idea de juego o de plantear un partido”.

Falta de gol: “Estaría más preocupado si no se generasen ocasiones”.