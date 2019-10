‘Alerta Helmántico’: sobrecarga de partidos en la semana del derbi

Miércoles, 2 de octubre de 2019

El feudo blanquinegro acogerá tres partidos en cuatro días y el estado del césped podría quedar deteriorado para una de las citas más importantes del año

El Helmántico ‘se juega’ parte de su prestigio en una de las semanas más importantes del año en el fútbol local, puesto que el inmaculado estado que suele presentar el césped podría verse deteriorado por la excesiva carga de partidos que va a sufrir desde este jueves hasta el domingo con tres partidos en cuatro días.

El feudo blanquinegro acogerá el jueves el duelo de la Copa Federación entre el Salamanca UDS y el Burgos; el sábado la batalla que enfrentará al filial con la Arandina y el derbi ante Unionistas pondrá el broche de oro a varios días plagados de deporte en el coliseo charro.

Desde el club confían que el estado del terreno de juego no se vea muy afectado, aunque los precedentes no invitan a ello… Hace dos jornadas, el primer equipo y el ‘B’ disputaron sus respectivos encuentros de Liga en el Helmántico y los de Pablo Cortés no se encontraron al ‘templo’ en las mejores condiciones posibles. De hecho, el técnico charro reconoció en rueda de prensa que “es un lugar muy antiguo y tenemos que entender que hace 20 años drenaba bien, pero ahora no”.

Además, el propio Cortés decidió llevar a cabo una sesión de entrenamiento -una práctica habitual durante el resto de semanas- en el estadio, por lo que la carga de juego en él es aún mayor.