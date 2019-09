Eladio Palomero irrumpe en el Ayuntamiento cargando con dureza contra PSOE y BIEN

Jueves, 26 de septiembre de 2019

El concejal ‘popular’ tomó posesión como concejal y acusó al gobierno de coalición de falta de transparencia en el pleno de este jueves, en el que se aprobaron las festividades locales

El gobierno de coalición no es la única novedad que ha deparado esta nueva legislatura en Babilafuente. Los tranquilos plenos de los anteriores cuatro años han dado paso a tensos rifirrafes entre equipo de gobierno y oposición. El pleno celebrado en la tarde de este jueves estuvo marcado por los ataques del concejal ‘popular’ Eladio Palomero al Gobierno de PSOE y BIEN. Los únicos temas recogidos en el orden del día eran las fechas de las fiestas locales del próximo año –fijadas en 3 de agosto y 20 de abril- y la aprobación de un expediente de modificación de crédito.

Palomero, que ya ha sido concejal y alcalde en anteriores legislaturas, inició este jueves con fuerza su andadura en esta legislatura. Tomó posesión como concejal ocupando el puesto de su compañero Jesús Prieto, que presentó su dimisión al principio de la legislatura. Eladio Palomero usó el turno de ruegos y preguntas para arremeter contra el alcalde y el teniente de alcalde, Lorenzo Bautista y Francisco Javier González, respectivamente. Acusó al equipo de gobierno de falta de transparencia y llegó a calificar como “dictador” al teniente de alcalde.

El mal estado del vertedero situado junto a la fuente del caño fue uno de las quejas pronunciadas por Eladio Palomero. “Han pasado los primeros cien días y el vertedero sigue igual que estaba”, dijo Palomero, y acusó al equipo de gobierno de desviar las culpas de lo que consideró “una negligencia”. El teniente de alcalde, Francisco Javier González, asumió la responsabilidad y explicó que “el conductor del camión de la mancomunidad [encargado de recoger los residuos] tenía una baja y vacaciones” y que se ha incorporado este jueves al trabajo. “Habíamos llegado al acuerdo de que, si no se incorporaba, se contrataría otro camión”, añadió.

La concejala de BIEN María Nieves Alonso, preguntada por Eladio Palomero sobre si se están cumpliendo las condiciones en las que se encuentra adjudicada la residencia de ancianos, aseguró estar trabajando en ello. “Nos hemos reunido con el abogado” del adjudicatario de la residencia, señaló.

Hemeroteca a base de Facebook

Eladio Palomero recurrió en varias ocasiones a publicaciones que tanto el alcalde como el teniente de alcalde han hecho en sus perfiles de redes sociales para acusarlos de contradicciones. El alcalde, Lorenzo Bautista, acabó pidiendo a Palomero que hiciera “preguntas concretas que sirvan para la gente”.

La ironía no faltó en las tensas discusiones. Palomero acusó a Francisco Javier González de haber dejado de ser independiente, como proclamaba en el nombre de la agrupación de electores con la que concurrió a las elecciones (Babilafuente Independiente, Emprendedora y Natural), por haber pactado con el PSOE. González contestó al edil ‘popular’ recordando los muchos años que lleva en el Ayuntamiento y lamentando que “su partido no haya sabido ver su gran valía y no le haya ascendido a diputado o asesor”. “Estos cuatro meses que llevamos sin usted hemos estado muy perdidos”, añadió. Palomero contestó: “quiere tener un humor inglés, pero no lo tiene”.

Incluso el lugar en el que el teniente de alcalde aparca su bicicleta cuando va al ayuntamiento fue objeto de debate. Palomero mostró una foto en la que se veía que estaba aparcada en la acera y aseguró que una persona invidente se ha chocado con ella. “¿Quiere que le saque la foto de su BMW todos los días subido en una acera nueva?”, replicó Francisco Javier González.