Me comentan tres jóvenes (dos se inician en la USAL y otro en la Ponti) cómo ha ido el inicio del curso y, siendo principiantes, se extrañan de que en la primera semana no hayan dado mucho golpe: los profesores se han limitado a presentarse, hablar un poco de la asignatura y dar por terminada la clase. No sé si esto es algo general: si así fuera, me parece que es una manera como otra cualquiera de perder el tiempo. Y quizá alguno de esos docentes será de los que luego se quejan de que no tienen tiempo suficiente para desarrollar el temario. Claro que la ciudad estaba en fiestas, el cuerpo pide marcha, la carne es débil, etc.

Item más: vemos que, a pesar de las orientaciones del rectorado, sanciones incluidas, siguen las novatadas. Lo he leído en los periódicos y lo he visto in situ: una larga fila de adolescentes que bajaban desde el campus Unamuno hasta el puente cogidos de la mano como niños de parvulario, llevados así como un rebaño por algunos mastuerzos supuestamente graciosos. Al menos así conocen el entorno, pensé. Pero a uno de mis sobrinos le dije:

De novatadas, ni una. Si hace falta, le sacudes media hostia a alguno para que vea como las gastan los sorianos.

No sé si fue por eso, pero mi sobrino no pasó por tal percance. Lo que me recuerda cuando estuvo de moda tirarles huevos y luego harina a los novatos y una vez... Pero dejemos este estúpido tema y esperemos que al año que viene no se repita. Por cierto: me pregunto si las asociaciones de estudiantes han dicho o hecho algo al respecto.

Item más: he ido un par de veces a la biblioteca “Francisco de Vitoria”, comprobando de nuevo que casi todos los usuarios tienen el móvil a la vista y no son pocos los que pasan el rato manipulándolo. A la entrada de la biblioteca se pide apagar los aparatos, pero quizá sería conveniente también aconsejar que no se utilizaran, en aras de la eficacia lectiva. Y aún me queda la inquietud de lo que pase en las aulas con los móviles y los portátiles, donde también entran todos... Mejor no comment.

Siendo un viejo docente, del 68 en lo ideológico y de la galaxia Gutenberg en lo técnico, me imagino que este rollo no suscitará demasiada atención. Si los alumnos no me hacían caso cuando estaba en activo., ¿cómo lo van a hacer ahora?​