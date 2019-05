La Casa de las Conchas ofrece charlas, debates, un documental sobre la Bauhaus y la exposición fotográfica ‘Intemperie’

Domingo, 12 de mayo de 2019

El martes 14 de mayo a las 20:00 horas tiene lugar la presentación del documental sobre la escuela alemana Bauhaus, The Face of the Twentieth Century, de Frank Whitford (1994), con una duración de 49 minutos. Esta escuela alemana de arte, arquitectura y diseño ejerció una enorme influencia en la arquitectura contemporánea, las artes gráficas e industriales y el diseño de escenografías y vestuario teatrales.

La presentación del libro ‘A instancia de parte y dos obras más’ del autor Miguel Soler Gallo, tendrá lugar el miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas, en el Salón de Actos de la biblioteca. El presente volumen contiene la reedición de tres obras de la abogada y escritora Mercedes Formica (1913-2002): la novela corta ‘Bodoque’, el cuento ‘La mano de la niña’, y la novela ‘A instancia de parte’.

Esta reedición viene ampliada con documentos de la autora y artículos en los que, desde su perspectiva de jurista, trataba cuestiones relativas a los matrimonios en crisis, la violencia de género o el desigual tratamiento que la ley daba al adulterio. Son obras que poseen un alto valor histórico, ya que formaron parte de la campaña que Formica llevó a cabo en los años cincuenta del siglo XX, en solitario y amenazada por el poder, para mejorar la condición de la mujer en el Derecho privado y público, y que desembocó en la reforma del 24 de abril de 1958 del Código Civil, la primera efectuada para incluir derechos a las mujeres. Participan Maribel Rodríguez Fidalgo y el autor.

El jueves 16 a las 20:00 horas el debate lleva por título ‘El gran carnaval’, se realizará como es habitual, una breve introducción al tema y a continuación un debate público. El viernes 17 a las 20:00 horas se proyectarán dos cortos tras los que se realizarán charlas acerca de los temas tratados en estos. En primer lugar, sobre La Bauhaus y su arquitectura, ‘¿Cómo vivimos sanos y económicamente? Parte III: La nueva Casa (1928)’ (13 minutos) y también ‘El Taller textil: mujeres en la Bauhaus, Ballet Triádico (1970)’, Reconstrucción de Margaret Hastings del original de Oskar Schlemmer de 1922. (30 minutos).

Por último, se podrá seguir asistiendo hasta el 19 de mayo a la exposición fotográfica Intemperie, de Xavi Duarte. Una colección de fotografías de fácil digestión visual pero de profundo significado. Vivimos rodeados de magníficas construcciones realizadas con enormes esfuerzos pero que se encuentran en estado de ruina y abandono. Intemperie entra dentro de estos espacios y genera una reflexión íntima y personal. Se encuentra ubicada en el Patio Alto de la biblioteca y la entrada es libre.