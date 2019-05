Luces y sombras/ Vida y muerte

Este libro rezuma luz y sombras. No he querido separar estos dos temas en dos partes, porque las luces y las sombras nos acompañan en nuestro caminar, están dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser esa lámpara que, según el Evangelio, se enciende para que ilumine a todos los de la casa, a toda nuestra sociedad y a nuestro mundo. “Siempre he procurado buscar quien me dé luz” (santa Teresa). Este es mi deseo, que la gente que lea estas páginas, se motiven a buscar personas, lugares, encuentros que les proporcionen luz y así pueda llegar esta luz a todos.