¿Más ocupación del espacio público?, las terrazas.

La semana pasado recordaba la función del espacio público como lugar de encuentro, convivencia y comunicación, además de contener eventos. La Plaza Mayor siempre está en la mente de todos. Ahora la ocupa la Feria del Libro, que de repente el Ayuntamiento ve algo excesiva y cambia el escenario de sitio, pero no elimina el Salón de Actos que se podría sustituir por la Sala de la Palabra (y qué apropiado es el nombre) del Liceo. La reflexión venía a cuento de la exposición móvil colocada este mes en la Plaza de Anaya.

Entre ambas plazas tenemos la calle de la hostelería turística por antonomasia, la Rúa Mayor y su entorno. Cuyas permanentes terrazas aparecen con frecuencia en el debate salmantino, máxime a las puertas de unas elecciones Municipales. Desde luego que la evolución hacia una economía de casi monocultivo hostelero, con el permiso de una potente actividad comercial demasiado condicionada por la gran superficie y la franquicia, hace que su trascendencia sea muy grande.

Desde luego no me parece mal que las terrazas existan, tenemos por fortuna una ciudad antigua y centro urbano admirable, y sentarse tranquilamente a charlar y tomar algo es una buena forma de contemplarla. El problema está en que a “la gente de orden” parece que le gustan mucho algunos desórdenes. Que es la sensación que trasmiten muchas terrazas. La casualidad hace que esta semana fuese testigo del paso dificultoso de una hormigonera por la Rúa, y no es nada difícil pensar en esos apuros para bomberos u otras emergencias.

Por si hay quien no lo sabe, en especial en el Ayuntamiento, en su momento aprobaron una Ordenanza de Accesibilidad Integral para el Municipio de Salamanca que en su Artículo 18, dice “1. Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros (…) 3. El ancho de 1,5 m. en aceras debe estar libre de obstáculos y para indicación de invidentes el ancho libre debe ser la franja interior de las aceras adosadas a los edificios.”

También contamos con una Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en terrenos de uso público, que en el Artículo 10 explica “La instalación de terrazas en calles peatonales por las que puedan circular vehículos de emergencias, requerirá en todo caso la existencia de un corredor de CUATRO (4) METROS LINEALES, en ausencia total de obstáculos.”

Y en el artículo 16 habla de la “Calle Rúa Mayor. Se autoriza la instalación en un solo módulo por establecimiento de TREINTA (30) METROS CUADRADOS (a razón de 2x15 metros). Entre módulos de titulares distintos el paso libre será de TRES (3) METROS LINEALES, aunque esta medida podrá reducirse en función de las circunstancias concurrentes. La vía de emergencia se situará en la parte izquierda, en dirección a la Plaza de Anaya.”

Acompaño los gráficos que aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia nº 69 del 9 de Abril de 2014. La pregunta es, a la vista de las recientes fotos de esa zona, ¿les parece que se respetan correctamente y siempre las dimensiones que establecen las Ordenanza? Cuando el tiempo vuelva a la normalidad, nos fijaremos en lo que pasa en otras zonas de la ciudad.

Finalizaba el otro día recordando a un viejo profesor desaparecido, lamentablemente ayer nos dejó Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde aquí mi reconocimiento y recuerdo.