Sí o No en las relaciones sexuales. Necesidad de la ética del consentimiento (2).

Viernes, 10 de mayo de 2019

En el texto anterior, señalábamos las dificultades para dilucidar, en un juicio, si la mujer dijo “sí, “no” o guardó silencio. Nos parece muy bien que se exija el sí, pero no siempre es fácil de juzgar. Y señalábamos varias razones. Una de ellas la explicábamos con un caso: una mujer decía sí a las relaciones sexuales, pero una vez comenzadas éstas, le pedía al hombre que parara, con varias frases contundentes. Él le respondía, “ya es demasiado tarde”, y la forzaba sexualmente.

Le preguntábamos al lector: ¿qué puede decidir el juez si el testimonio de ambos es completamente diferente? Concluíamos diciendo que la ética del consentimiento deja claro que la mujer sigue siendo libre de decir sí o no a lo largo de todo el proceso. No nos quitamos la libertad cuando nos metemos en la cama. La libertad no es de “quita y pon”.

Hoy vamos a poner un caso que se refiere a otra de las formas de violación más frecuente, no siempre fácil de aclarar en un juicio:

“En una pareja estable o matrimonio, a veces Juana no quiere tener relaciones sexuales, pero un Emilio mal se las pide insistentemente y acaba exigiéndoselas, forzándola si no cede. En estas situaciones María, que no quiere romper con su pareja, cree tener dos posibilidades:

a) Negarse abiertamente, dice “no”. En estos casos Emilio la macaba forzando.

b) Ser condescendiente y no decir nada. No quiere tener las relaciones, pero “no dice no”, porque sabe lo que le va a pasar. En este caso, Emilio no necesita forzarla y hasta puede pensar que “quien calla otorga”

Juana acaba tomando conciencia de que la está violando, en unos casos, y abusando de un supuesto consentimiento viciado, en otros, y denuncia a Emilio. Emilio da una versión completamente distinta ante el juez”.

¿Qué resolverá el juez finalmente?

Es evidente que, desde la ética del consentimiento, ambas posibilidades son una violación de la voluntad de la mujer. Los hombres (y se puede aplicar el mismo razonamiento a las parejas homosexuales y lésbicas) deben respetar la decisión de la pareja si dice “no”; y debieran ocuparse también de saber si su mujer realmente quiere tener esa relación. La condescendencia no es una obligación matrimonial. Solo puede tener sentido si la mujer lo decide libremente, y más v ale que no siempre sea este el modo de tener relaciones. El “no es no” y quien calla, no necesariamente otorga.

En la pareja, no somos propietarios de la otra persona. Somos dos personas que seguimos en pareja, sin perder la libertad. No somos medias naranjas, sino naranjas enteras. El cuerpo de nuestra pareja no nos pertenece (“mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo, enseñamos en la ética). Somos libres y aun queriendo y decidiendo estar en pareja, lo que llamamos “nuestra pareja”, “nuestra mujer”, “nuestro marido”, lo es porque libremente quiere y cada acto sexual deber ser también libre, consentido.

La ética nos evita cometer errores y no está sujeta a las limitaciones de la justicia, que necesita pruebas y no siempre son fáciles de obtener. Los jueces no son, ni deben ser miembros del movimiento “Me Too”.

Por ello, en la educación sexual es fundamental incluir la ética sexual y amorosa. Es la ética de la libertad, del, placer y el bienestar, de la vida buena sexual y amorosa.