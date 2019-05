Más campaña

Viernes, 10 de mayo de 2019

Aún con la resaca propia de las Elecciones Generales del pasado 28A, damos protagonismo en las agendas al 26M. El objetivo ahora es sobrevivir a unas elecciones municipales y autonómicas que inevitablemente ya marcan nuestra rutina. Las fuerzas políticas aúnan los esfuerzos hacia esa fecha y nosotros, periodistas y ciudadanos en general, sufrimos la época de convocatorias en exceso, de enfrentamiento, de propuestas y de pulsos. Los egos de cada uno mirando de frente a un futuro incierto con una ciudadanía implicada.

La imagen que dejó el domingo 28 de abril fue la de una España de ganadores y vencidos. Mientras en la sede de PSOE en Ferraz aireaban con orgullo sus siglas y cantaban con euforia al grito de “España es socialista” y “con Rivera no”; en Génova los populares apostaron por el silencio, por la autocrítica, por trasladar con tristeza lo que duele ver una derecha dividida con un PP anhelado que registró los peores resultados de su historia. La democracia es esto, y las elecciones reflejan y miden el pulso de la ciudadanía, por eso este batacazo del PP les debe servir para asumir errores.

Así, somos testigos hoy de un panorama incierto que aún seguirá coleando mientras ya trabajan ambos con cambio en la estrategia. Con esos retos nacionales a un lado, el próximo 26 de mayo Salamanca se juega mucho.

Ojalá, sea quién sea que gestione el Ayuntamiento, no se empeñen estas semanas de campaña en vender una visión negativa de una ciudad que no corresponde con la realidad, porque tenemos una ciudad con un gran futuro por delante, y eso reclama trabajo y mucho por pulir. Todo no se ha hecho mal estos últimos años, pero todo es mejorable y las prioridades deben estar definidas por retener el talento de los jóvenes, por hacer de Salamanca una ciudad libre de violencia machista y un referente de la igualdad real y efectiva, una ciudad con más vida en los barrios, y sobre todo, 2019 debe ser el año de la inauguración del nuevo Hospital tras una sucesión de errores y retrasos. Hablamos de la obra más importante de la historia reciente de Salamanca con una inversión de casi 330 millones de euros. Hay cuatro años por delante para la apuesta real, que es la clave para mantener la calidad de la asistencia sanitaria que la provincia salmantina merece. Escuchemos a todos este inaugurado mes de mayo y llenemos las urnas el próximo domingo 26 de mayo. Nuestro futuro pasa por eso.