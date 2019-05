Juan Luis Rivas encabeza la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Terradillos

Martes, 7 de mayo de 2019

Los objetivos principales de los populares son “unir a los tres núcleos de población del municipio, reducir la deuda y bajar impuestos a los vecinos”

El Partido Popular de Terradillos presentó ayer la lista con la que concurrirán a las próximas elecciones municipales del Ayuntamiento. Durante el acto de presentación de la candidatura estuvieron arropados por Javier Iglesias, presidente del PP salmantino y de la Diputación de Salamanca, así como por algunos candidatos populares de la provincia.

La lista de los populares al Ayuntamiento de Terradillos está encabezada por Juan Luis Rivas Cuadrado, docente desde hace treinta años y residente en el municipio desde hace veinte. En torno a un 50% ha sido el porcentaje de renovación que ha sufrido la lista con respecto a la que concurrió a las últimas elecciones municipales hace cuatro años.

Lo que no cambian son los objetivos de los populares para el municipio. “Queremos unir los tres núcleos del municipio: Terradillos, El Encinar y Los Cisnes, reducir la deuda y bajar impuestos. Miraremos por los vecinos, por los intereses generales de todo el municipio, no de un núcleo o todo, para no favorecer la división”, comentaba el candidato a la alcaldía Juan Luis Rivas. Sobre la gestión del municipio en la última legislatura, el candidato popular la define como “desastrosa en todos los ámbitos”.

Javier Iglesias: “Juan Luis Rivas es el candidato idóneo”

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, estuvo presente durante el acto de presentación de la candidatura popular al Ayuntamiento de Terradillos y se deshizo en elogias hacia el candidato popular a la alcaldía del municipio.

“Tenemos al mejor candidato posible para este municipio. Le acompaña una candidatura formidable. Él tiene muchas virtudes porque es un hombre de este municipio, apasionada por su localidad y muy cercano a todas las personas. Es muy amable, cercano y discreto, pero sobre todo, tiene ganas, ilusión y experiencia y va a dar muchas satisfacciones si sale elegido alcalde. Desde el PP venimos con la ilusión de unir a las personas del municipio”, comentaba Javier Iglesias.