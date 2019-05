Picasso en Salamanca

Picasso (1881-1973) cuando se refería a su arte creador, decía: “yo no busco, encuentro”. Aunque para encontrar, imaginamos, debería estar alerta y despierto hacia ese mundo de la cultura al que pertenecía por singular derecho.

A nosotros, en nuestra modestia creativa, como si de un mantra se tratara, a veces nos preguntan sobre esta labor, y haciendo propia la frase de Picasso, decimos que, a Dios gracias, si no nos repetimos en nuestros escritos y estos artículos intentan guardar, con perdón, la frescura primigenia, quizá sea debido a esas palabras del incomparable genio: “nosotros no buscamos, encontramos”.

Así nos ocurrió el sábado pasado. Una pareja de amigos nos llaman para ir juntos a ver la exposición sobre “El Guernica”. Sí, por supuesto, quedamos. ¿Pero qué exposición? No tenía conocimiento de que, conjuntamente, el Ministerio de Cultura, la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, “CaixaForum” Obra Social y el Museo Reina Sofía habían organizado dicho evento, del que con total seguridad Salamancartvaldía.com se habrá hecho eco, pero a veces ocurre un lapsus y servidor no se entera.

La exposición hace diez días que se inauguró en una carpa en la Plaza de Anaya y estará abierta al público de manera gratuita, incluido guía, hasta el 29 de mayo. El mensaje de atención “Picasso, el viaje del Guernica” tiene como razón de ser dar testimonio sobre el criminal bombardeo de la ciudad bilbaína.

Sobre ello existen muchas teorías, pero por el nuevo armamento que allí se probó y el contexto español y mundial del año de la destrucción, todas confluyen en que fue un experimento nazi para lo que después sería la Segunda Guerra Mundial.

Una exposición totalmente recomendada. Con minuciosidad podemos comprobar por qué hoy “El Guernica” es un símbolo para todas las guerras. Aparte, recibimos información de los avatares que pasó dicho cuadro, que fue un encargo al pintor por parte de la República Española para su presentación en la Exposición Universal de París de 1937 con tema elegido por el pintor; o cómo se encontró el documento en el que Picasso dejó escrito que el cuadro descansara en una España democrática; o las innumerables medidas de seguridad que se utilizaron para traerlo desde Nueva York; o la hipocresía del “macartismo”, que paradójicamente no dejaba entrar a Picasso en Norteamérica por comunista pero con sumo agrado recibía su obra; etcétera.

Sobre el “macartismo” y posterior guerra fría podemos añadir que fue un momento de convulsión en todo el mundo y si en Europa Hitler llevó al exterminio a millones de seres, en los Estados Unidos, antes y después de conseguida la paz, se vivieron momentos de persecución hoy incomprensibles.

Se destacó por su contundencia anticomunista y sus famosas purgas -de ahí “macartismo”- el senador norteamericano Joseph McCarthy (1909-1957), de quien se han escrito infinidad de artículos y no pocos libros, aparte de documentales o películas. Ejemplo de ello, podemos ver películas como “Buenas noches y buena suerte”, suficientemente conocida, o “La tapadera”, con Woody Allen como protagonista.

Pero si importante es “El Guernica”, no menos es su autor, y a la espera de lo que nos pueda ofrecer la serie que en la actualidad se está filmando sobre el pintor malagueño, con su paisano Antonio Banderas como homónimo en la ficción, podemos decir que la obra picassiana es inmensa, de una gran variedad y abarca más de ochenta y cinco años de creatividad. Trabajador incansable, sin embargo, tuvo tiempo para dedicarle a la política, la amistad y sobre todo al amor. Enamoradizo contumaz, aunque solo se casó dos veces, la segunda por viudedad, tuvo muchas amantes, conocidas y desconocidas públicamente, y es obligado atender las opiniones de ellas, pues fueron quienes mejor lo conocieron.

La primera de sus compañeras, Fernande Olivier, 1903, señalaba que “Picasso era pequeño, moreno, inquieto, desasosegado, de ojos oscurísimos, extraños, casi fijos, mitad bohemio, mitad obrero en su aspecto”. Y la última, Jacqueline (esposa y musa), a la que Picasso le sacaba más de 45 años, hizo estas observaciones en una entrevista: “a Pablo nada le dejaba indiferente”, era “más joven que todos los hombres y lo era en todo”, “el día de su fallecimiento, por la mañana, lo primero que me preguntó fue lo de siempre: ¿Hay bastantes lienzos, pinturas y lápices? No pensaba más que en trabajar”.

No obstante, un artista tan excepcional, que gozó de tan contagioso disfrute de la vida, merece otro artículo -no sé si el próximo, pues me embarco en realizar el Camino de Santiago y desconozco si podré realizar mis artículos las dos próximas semanas- pero mi deseo sería escribir una segunda parte.