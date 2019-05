Al rincón de pensar

En la clase de hoy vamos a dedicarnos a la gramática, a escudriñar significantes y significados, con alguna remisión explícita a otras áreas de conocimiento, por ejemplo la psicología clínica, porque posiblemente no haya otra disciplina científica que nos pueda ayudar más a entender lo que se nos dice.

Se trata de un análisis de unas cuantas frases, que tienen su miga –tanto en la forma, como en el fondo-, su necesidad de traducción a términos reales y a una interpretación en contexto. Si me permiten añadir algún elemento jurídico-procesal, diría que podría considerarse como indicio de una alarmante situación, más parecida a la del pollo sin cabeza que corre sin saber adónde va, que a una reflexión imprescindible y honrada que lleve a la autocrítica constructiva.

Recordemos las inspiradas oraciones. La primera la pronunció un conocido candidato, con su indeleble sonrisa en la boca: “Y yo simplemente pongo, pues pues (sic), una reflexión sobre lo mucho que Abascal debe a este partido del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna Comunidad Autónoma hasta antes de ayer”. Esa es una frase que ha demostrado su fertilidad, porque ya circulan interesantes respuestas de diverso tipo, desde la de una voz autorizada –por dirigente que fue de la referida Comunidad- que asegura: “Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero”, hasta la confesión del propio aludido, con su cierta dosis de veneno -¿necesitaremos también aquí a la química o, si me apuran, a la farmacología?-, la cual tampoco tiene desperdicio: “Una labor que fue ímproba, que fue imposible en aquellos momentos. Estuve muy pocos meses porque las empresas tenían ya la responsabilidad social corporativa, y por cierto por haber conocido ese tipo de instituciones, por haber estado en la Administración desde dentro, soy consciente más que muchas otras personas de lo innecesario de muchas instituciones”. Quien habla tenía el pomposo cargo de Director General para el Mecenazgo y el Patrimonio Social de la Comunidad de Madrid, que conforme a lo reconocido por él mismo, no servía para nada. Por cierto, un consejo al último declarante: consulte en cualquier diccionario el significado de “ímproba” y el de “imposible”, y explíquenos después cómo combinamos ambas acepciones porque, según lo entiendo yo, lo ímprobo no es imposible, y lo imposible no puede ser ímprobo, por el mero hecho de que no puede ser. Pero tal vez esto sean sutilezas que no interesen a ninguno de los tres protagonistas.

Como decía desde el inicio, se imponen varios planos de absorta contemplación. Primero el formal, en el que en mi opinión debemos ser benevolentes, porque se trata de lenguaje oral, de alguna manera improvisado, en el que no se espera pulcritud oratoria. Mejor así, porque ninguna de los tres frases es un modelo de exposición. Tal vez la brevedad ayuda a la Espe, porque a menos palabras, menor riesgo. Es resaltable, desde luego, la mención a las “fundaciones y chiringuitos y mamandurrias”, terminología que fue en su momento arma arrojadiza de cierta derecha ultramontana contra algunas políticas de los últimos gobiernos de Felipe. Cambia ahora, notablemente, el destinatario: ya no es quien está ejerciendo el poder, al que se pretende derribar poniendo en solfa su dedicación a crear institutos, centros y similares para contentar a amigos y protegidos, sino alguien que estaba en el mismo partido del hablante sonriente. Cuña de la misma madera, parece ser la expresión que cuadra aquí y que resume toda una filosofía –sigamos con la interdisciplinariedad, porque la gramática siempre ha dado para mucho-.

Pero dejemos entrar a la psicología, con un análisis de intenciones, tratando de bucear algo en el fondo: El sujeto que ha logrado el peor resultado de su partido en unas elecciones generales, y que hacía unas cuantas horas había ofrecido al tal Abascal hasta algunas parcelas relevantes de poder -¿chiringuitos y mamandurrias incluidos?-, se siente ahora risueñamente ofendido porque unos muchos miles de votos se le han ido de las manos hacia ese mismo exdirector general de cosas inútiles –y no pretendo añadir juicio de valor alguno a los que los mismos protagonistas sacaron a la luz-.

¿De verdad se creen que con estos dimes y diretes van a convencer a amplias mayorías? ¿El primero tiene tan limitada su inteligencia como para no ver que se está pegando un tiro en el pie –o tal vez más arriba-? Porque con su afirmación está reconociendo lo que después confirma Abascal: lo de las “fundaciones y chiringuitos y mamandurrias” no era una leyenda urbana, sino algo muy concreto que pagamos con nuestros impuestos y que –a la vista está- no sirve para nada. Bueno, mejor dicho, para formar a cachorros fieles –o no, según les convenga-, con olvido por completo de eso que tienen tanto en la boca y en las muñecas sosteniendo relojes, que podríamos resumir con la palabra “patria”, si no la hubieran secuestrado estos mismos individuos, lo cuales, para utilizar un lenguaje taurino que con un poco de suerte ellos mismos entenderán: no tienen un pase.

Pero recuerden, estábamos en una actividad docente -como sin duda han apreciado ustedes, más de preescolar que de otra cosa-, en la que conviene pedir asistencia también a la ciencia médica. Por eso una vez hecho el diagnóstico, procede la prescripción, que no puede ser otra que una sola expresada de manera urgente, casi implorada y suplicante: “Váyanse al rincón de pensar” –aunque el cuerpo me pida mandarles a otro sitio-.