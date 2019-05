La Junta Electoral da la razón al Partido Popular ante la denuncia de Tú Aportas

Miércoles, 1 de mayo de 2019

La Junta Electoral informa que la apertura de servicios está avalada por la Ley Electoral y desestima la denuncia de TAB por la asistencia de Alejo Riñones a la apertura de una nueva empresa que creará 30 puestos de trabajo de calidad antes de fin de año

En la tarde de ayer el Presidente del Partido Popular de Béjar y candidato a la Alcaldía, Alejo Riñones, ofreció un acto informativo en la nueva sede de la Calle Mayor, para informar sobre la denuncia presentada por el grupo ‘Tú Aportas’ a la Junta Electoral de Béjar, sobre una supuesta inauguración llevada a cabo por el Equipo de Gobierno del PP. La denuncia se generaba a tenor de asistir al Alcalde a la instalación de una nueva empresa en la ciudad que ha generado ya cuatro empleos y tiene previsto generar hasta 30 de aquí a finales de año.

La Junta Electoral de Béjar ha dictaminado quitar la razón a este grupo, poniendo de manifiesto que no solo no existe inauguración, sino que la apertura de servicios está avalada por la Ley Electoral. En este sentido, Alejo Riñones, avanzó que el Equipo de Gobierno no va a parar de trabajar hasta el día 26 de mayo, porque es su compromiso con Béjar y lamentó que una buena noticia para la ciudad como ésta, sea denunciada por un grupo político.

En este sentido, Alejo Riñones, ha invitado también a la candidata del PSOE, a que sea más prudente cuando critica actuaciones como la Casa del Estudiante, haciendo alusión al pronunciamiento de la Junta Electoral sobre la denuncia de sus compañeros de oposición. Del mismo modo ha invitado a la candidata socialista a que sea más respetuosa cuando llama al PP "desvergonzados" entre otros calificativos, y a que se alegre por los jóvenes de la ciudad que ya disfrutan de este servicio. Además la invitó también a hacer una campaña en positivo con propuestas para mejorar la ciudad.

Alejo Riñones finalizó su comparecencia ante los medios de comunicación avanzando que el PP empezará a hacer públicas sus propuestas para la próximas elecciones, pero que primeramente informará sobre las actuaciones más importantes para la ciudad que se han realizado estos últimos años, de modo que los ciudadanos antes de conocer qué se promete para los próximos años, cuenten con el aval de todo lo realizado en esta ciudad.