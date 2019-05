“El acoso escolar es un problema de todos y la solución también, no se puede mirar para otro lado”

Jueves, 2 de mayo de 2019

Cualquiera puede ser víctima de acoso escolar, tal y como subrayan desde la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Cyberbullying (Ascbyc), que nació “para solventar las carencias que deberían estar solucionadas y para que otros padres no pasen por lo mismo”

“El acoso escolar es un problema social, un problema de todos, y la solución también, no se puede mirar para otro lado, porque el silencio de la mayoría son los lamentos de una minoría”. Es el mensaje claro y directo, en palabras de su presidenta Carmen Guillén y coincidiendo con el Día Internacional Contra el Bullying, de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Cyberbullying (Ascbyc), asociación pionera en Castilla y León en la prevención y lucha contra el acoso escolar, y que presta atención a familiares y víctimas de acoso. Asociación que nace “para solventar las carencias que deberían estar solucionadas y que desde las administraciones no se ha hecho. Nacemos porque todo el sistema ha fallado, para aportar soluciones para que otros padres no pasen por lo mismo”, explica su presidenta Carmen Guillén. “Que alguien te diga: “te entiendo, porque he pasado por lo mismo que tú”, eso es impagable”, añade.

El acoso escolar o bullying se produce cuando un alumno sufre de forma repetida y durante un tiempo prolongado actos agresivos por parte de alguno/os de sus compañeros, generalmente de su misma edad o de la misma clase. No son acciones aisladas o puntuales, ni tampoco debe confundirse con conductas de indisciplina. El acoso escolar implica un abuso de poder (físico, emocional o psicológico), violencia que va más allá del acto en sí mismo, con consecuencias negativas para la víctima (autoestima, personalidad, desarrollo social), la familia y el centro educativo, ya que se resienten las relaciones de convivencia.

En las situaciones de acoso escolar no solo están el agresor y la víctima, también el espectador, el que conoce que existe la violencia pero no hace nada para evitarla. La pasividad de los que miran para otro lado es lo que incita a prolongar el acoso, haciéndose cada vez más grave. “¿Quién es menos valiente?, ¿el que aguanta un acoso continuado o el que se tiene que rodear de gente para acosar?”, pregunta Guillén.

Cualquiera puede ser víctima de acoso escolar, por alguna característica física que no guste o precisamente por lo contrario. “Hemos tenido casos de acoso porque eran los más guapos de la clase”, apunta, “era la envidia de los chicos porque destacaba”. Pero lo que sí tienen en común las víctimas de acoso escolar es que lo sufren en silencio por múltiples miedos a contar lo que sufren. El acoso escolar se produce en una etapa de la vida en la que “están formando su personalidad, lo que vivan en estos años va a condicionar sus vidas”.

Las consecuencias emocionales del acoso escolar se pueden arrastrar en la vida adulta. Y los testimonios de las personas que, ya en la edad adulta, acuden a la asociación para romper su silencio así lo constatan. “Hay casos en los que si los acosaban o pegaban en ciertos sitios de adultos no pueden entrar solos, o no poder entrar en un lugar donde puedas encontrarte con la persona que te hacía la vida imposible”.

Los cambios de comportamiento son una de las señales de alerta, aunque no siempre es fácil para los padres detectar que detrás hay un problema de acoso escolar. “Generalmente cuando hay un detonante el problema ya es muy gordo”.

¿Y si el acosador es tu hijo? “En la mayoría de los casos los hijos repiten conductas”, pero también es cierto, como apuntan desde la asociación que “hay padres que se implican”. “Aquí se ha atendido a petición de esos padres a hijos con problemas que estaban acosando a otros compañeros. Los 6 primeros casos que llevamos en este curso eran de niños que habían acosado a compañeros”.

Desde la asociación insisten, y no sin razón, en que la educación es una herramienta clave para prevenir de manera efectiva el acoso escolar o bullyng y el ciberbullying.

Ciberbullying

El ciberacoso o ciberbullying es “un problema añadido”. “El acoso escolar es de lunes a viernes, 5 o 6 horas, pero lo otro son 24 horas de los 365 días al año. Aunque apagues el ordenador, borres un mensaje, cuando vuelvas a la vida digital te vas a encontrar con ello, y estes un problema muy latente”, subrayan desde la asociación. Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un menor acosa a base amenazas, mensajes humillantes o chantajes mediante internet, teléfonos móviles, redes sociales... Especialmente el anonimato es lo que convierte al ciberbullying en un problema grave, “detrás de una pantalla no sabes con quién estás hablando”, y de ahí la importancia de “educar digitalmente”.

La asociación sigue creciendo, no solo en actividades, sino también en atención y apoyo prestado. “En los 7 primeros meses del año pasado atendimos a tantas personas como el año anterior, también atendemos a personas de fuera de Salamanca porque tenemos delegados en otros puntos de Castilla y León”. Ascbyc forma también parte del nuevo proyecto puesto en marcha, REDENAE, la primera red de entidades contra el acoso escolar, y entre cuyas demandas prioritarias incluyen “una ley integral contra el acoso y la violencia escolar y protocolos más efectivos”.

Actividades Día Internacional contra el Bullying

En los próximos días está previsto llevar a cabo la iniciativa Oriéntate contra el acoso escolar. Paseo de orientación dirigido a colegios, y al que se suma el III Festival contra el Bullying (día 10 de mayo, en el Music Factory) y la concentración motera con salida desde Santa Marta (día 11).

Un día para visibilizar y concienciar sobre el acoso escolar al que se suman los taxistas portando la pegatina de apoyo a la asociación salmantina, así como la Asociación de Comercio y Hostelería de Santa Marta de Tormes que mostrarán en sus locales y escaparates su rechazo al bullying.

Embajadores contra el Bullying

La Ciudad de los Niños de Carbajosa de la Sagrada, coincidiendo con su décimo aniversario, son los nuevos Embajadores contra el Bullying, galardones creados por la asociación para reconocer el trabajo de instituciones, asociaciones, entidades o particulares en la lucha contra el bullying. También son embajadores la Fundación General de la Universidad, Unionistas de Salamanca, la Asociación Tierno Galván de Santa Marta o la Asociación a Dos Ruedas, entre otros.

Para contactar con la asociación, a través de las redes sociales, en el número de teléfono 644848609 o en la sede (los jueves), en la calle Ramón y Cajal 5.