Pactos, política y sexo

¿Que no han ganado los suyos? Tomemos distancia. No pasa nada. Con todo respeto se felicita a don Pedro Sánchez, el romano de los carteles, se le deja pasar, se le desea suerte, se confía en él, pues ha sido elegido por el pueblo, y se le dan cien días hasta que, por deferencia y tradición, se pueda realizar un primer juicio sobre su gobierno.

No obstante, echen la vista atrás, miren la lucha y el encaje de golpes de este político en el pasado reciente, incluidos los recibidos de algunos de sus afines, y poco le falta para ser ese líder sólido y fiable que en el contexto moderno de la Comunidad Europea nuestro país necesita.

Somos conscientes de que tan buenos deseos no son fáciles, pues al no ganar por mayoría, quizá le esperen los pactos. Y aún resuenan aquellas preguntas de Iglesias casi coincidentes con la Semana Santa en las que, esperando que se hiciera “un Judas”, más de tres veces pidió a Sánchez que negara un futuro pacto con Rivera. Al final logró una respuesta con matices.

Y más recientemente, la misma noche de la victoria, o sea, el domingo en Ferraz, la multitud allí reunida, militantes y votantes, le gritaban: “con Rivera, no”. Sánchez dejó que los gritos se escucharan un buen rato y después de decir “lo he escuchado, lo he escuchado”, “yo creo que ha quedado lo suficientemente claro”, también dijo “que sería el presidente de todos los españoles y, al contrario de Ciudadanos, no tendría cordones sanitarios con nadie”.

¡Ay los políticos! Los menos jóvenes, o sea, los mayores entre los lectores de este artículo recordarán las palabras aquellas de don Enrique Tierno diciendo que los “programas electorales estaban para no cumplirse”. Y con aquella frase no excluía ni a los propios, pues él era consciente de que todos los programas, todos, están inflados de manera positiva, ya que se tiene que ser ignorante -en época de Tierno aún no se había dado tal estupidez- para decir, como han hecho ciertos políticos ahora en la oposición, que recortarían las pensiones y bajarían el sueldo a los trabajadores si fueran elegidos. Después, rectificar no es de recibo y así se pierden millones de votos.

Con las promesas fuera de programa ocurre lo mismo. El pueblo tiene memoria. Por lo cual, confiemos que Sánchez cumpla todo lo prometido. ¿Pero todo-todo, con Europa y los bancos en el binocular? No sé. Quienes nos dedicamos a esto de escribir también tenemos una gran mochila de periódicos y libros leídos y sabemos lo fácil que es utilizar el manido “digo” donde se utilizó el original “Diego”, o al contrario. Es más, Demóstenes, orador ateniense curado de tartamudez, acudía a la plaza pública con un discurso y a los mismos que un día dejaba convencidos, la semana siguiente los fascinaba con todo lo contrario.

Pero… todo termina por justificarse. No leamos esto en horario infantil y vayamos a la historia de bragueta para enterarnos de que cierta dama florentina, a la que el gran Médicis Lorenzo el Magnífico “conoció” en el sentido bíblico de la palabra y la tuvo como amante, fue mujer de tan escrupulosa conciencia, que su postura en el himeneo sexual siempre fue encima, no consintiendo nunca que el gran duque se situase sobre ella.

Tan insólita costumbre tenía preocupado al ilustre Médicis, que ya no pudo resistir más y un día le preguntó la causa de tal manía. La respuesta fue convincente: la dama le explicó que su marido, tremendamente celoso, siempre estaba interrogándola sobre posibles amantes. Y ella juraba por su salvación eterna que encima no había tenido otro hombre que su amadísimo esposo, quedando tan contento el desdichado con esta respuesta que no le preguntó jamás si tuvo algún hombre debajo. Así, la prudente dama se había permitido tener amantes y nunca cometió pecado por tomar el nombre de Dios en vano.

Asuntos similares, convertidos en metáforas, es el clásico de decir que la política siempre hizo extraños compañeros de cama. Parecidos a los de la dama anterior algunos hechos resultan retorcidos por los políticos cuando son sorprendidos en contradicciones, para los que no es difícil encontrar argumentos creíbles y quedar en la frontera entre lo oportuno y lo indiscreto. No será muy ético, pero así, hasta hoy, ha sido el político superviviente.

Esperemos que el señor Sánchez sea un presidente que sobreviva sin utilizar subterfugios como “de entrada no” -¿lo recuerdan?- y no tenga necesidad de renunciar a su palabra o abjurar de sus ideas socialdemócratas.