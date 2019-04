Martes, 30 de abril de 2019

Hace ya mucho tiempo-16 de agosto 1999-escribía yo un –Artículo en-OPINIÓN-, Con un titular: ¡No pasó nada! Y qué comenzaba así: “Ni se cayó “La Mir”, ni se acabó el Mundo. Y mucho menos-Paco Rabane-acertó en sus predicciones fatalistas… el Mundo sigue a su aire y la vida también”.

Y, con lo que ha ocurrido en las urnas ya vacías pasará lo mismo. Las papeletas han cumplido ya su cometido y solamente queda la esperanza de un “algo” a mejor y tal vez; el día siguiente de personas que habían creído las predicciones del-CIS de Tezanos y de otras que estuvieron un tanto “acongojados” o más, durante el Eclipse Solar… ¡perdón!... durante la “traca” electoral y las consecuencias que puedan derivarse.

Pero voy a esperar la llegada de mi amigo el-señor Manuel-a la-Parcela-; para debatir en profundidad esta cuestión, que ahora será del “ser o no ser” después de las votaciones habidas, y ello no es “moco de pavo”. Ya lo comentaba-Cervantes (Don Miguel) en el-Capítulo XIII DE SU LIBRO-Don Quijote de la Mancha- DEL FATIGADO FIN Y REMATE QUE TUVO EL GOBIERNO DE SANCHO PANZA-: “Pensar que en esta vida las cosa della han de durar siempre en un estado es pensar en lo escusado… se fue como una sombra y humo el gobierno de Sancho.

Y viene el –Señor Manuel-al que nada más llegar le noto en su cara algo inquietante; que se lo he visto también a personas con las que me encontré después de las –urnas-, personas deprimidas y tristes, llenas de pesimismo: “Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable”. Y no puede extrañar, ya que últimamente hemos tenido un “bombardeo” atroz de promesas. Y que la mayoría de ellas, sobre todo en materia económica son impracticables. Hablando más claro y como decía aquel; además de no poder ser… son imposibles.

Trato de animar a mi amigo, señor Manuel. Qué le parece si hoy en lugar del vermú con anchoas de las redondas, nos tomamos un orujo de hierbas, que es de Ourense, ¡estupendo! Y que me ha regalado mi vecino de Parcela-José María y lo acompañamos con unas “perrunillas” de El Cerro contundentes y reconfortantes. Se le ve muy tocado y después de una pausa premeditada no exenta de expectación me ha dicho elevando el tono de voz: “vermú con anchoas y lo que consideres, como siempre”. Sólo me faltaba también a estas alturas “cambiar de chaqueta” pareciéndome al Ex-Presidente de la-Comunidad de Madrid-Ángel Garrido-, que se “pasa” del PP a Ciudadanos sin avisar… Bueno; posteriormente dijo por-whatsApp: “No se ha ejecutado lo mío”. ¡Qué jeta! Con todas las consecuencias. Por ello; vermú con anchoas de las redondas y que sea lo que Dios quiera… qué co…

Este es “mi” señor Manuel, el de siempre, sin tapujos el del pan al pan y al vino, vino. Así que visto lo que hemos visto y escuchado durante tantos días, me animo y le recito en voz alta un tema “prestado” al bueno de –Armando Moralejo, que en paz descanse, y que pienso “pegará” bien con la situación actual:”Ordena el señor Alcalde y todo el Ayuntamiento que empecemos a divertirnos sin escusas. Respetando a quien viniera de fuera y no mofarse de nadie, que el Alcalde no lo quiere. Que otros años otra vez nos encontremos, y a todos mucha salud, dinero y paz gocemos”. Pues eso.

Se ríe el –señor Manuel y ello me congratula mucho, pues ya no estamos para disgustos y “trotes”… ¡hombre!... hablando del “Rey de Roma”, me viene “al pelo” esto de “trotes”: ( Trabajo o faena apresurada y fatigosa, o “aceleradamente sin asiento ni sosiego” o modo de caminar acelerado de las caballerías). Pero antes quiero aclarar, que lo que yo cuente a continuación es totalmente espontáneo y sin mala intención y sin señalar a nadie. Es también un tema de Don Quijote de la Mancha-DIALÓGO ENTRE BABIECA Y ROCINANTE- y dice así: Babieca.- ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Rocinante-No me deja mi amo ni un bocado. B- Anda, señor, que estáis muy mal criado. Pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. R- Asno se es de la cuna a la mortaja. B- Metafísico estáis. R- Es que no cómo. B- Quejaos del escudero. R-No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo, escudero o mayordomo son tan rocines como rocinante?

Inefable-Cervantes- y singular Don Quijote. De ellos ha hablado, mucho y bien, estos días-IDA VITALE- al recibir el-Premio Cervantes. “Don Quijote, que va por el Mundo fraguando su vivir, aunque de error en error”.

Señor Manuel y a “toro pasado” ¿Vio usted los debates políticos en Televisión?

Pues no vi el debate de los “cuatro jinetes de la poca gracia”, me acuesto pronto. Les escuché un poco en la Radio y después he leído algo que publica-Raúl del Pozo en él Periódico –EL MUNDO-: “Sin orden ni concierto, el Debate definitivo lo interpretaron cuatro macarras en el bar después de unos cubatas”…

Esto es fuerte. ¿Lo ve usted así? Lo es, pero ya veremos lo que nos depara el futuro. Pero fíjate; ahora lo que a mí me preocupa y mucho es el ser humano en general (si te parece otro día hablamos de ello), pues ¿Cómo es posible que: “Una señora de 83 años de edad, ha podido estar muerta y “tirada” en una cocina ¡más de 5 años! en Madrid? Pero… ¡donde hemos llegado!

Y ahora después de las urnas ¿Qué?, Señor Manuel…

Ahora y terminado el “cachondeo”; comienza el “mamoneo” y lo de ¿Qué es “de lo mío”?...