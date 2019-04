Preguntas de un elector

Viernes, 26 de abril de 2019

No dudo de que haya políticos honestos, que quieren hacerlo bien. Pero encuentro un mal muy generalizado: muchos quieren permanecer en el poder y esa prioridad es difícilmente compatible con hacer buenas políticas para los ciudadanos, especialmente a largo plazo.

Pero no voy a insistir en posibles críticas. Me voy a limitar a hacer algunas preguntas a los candidatos. Y no duden que me siento demócrata y europeísta. Solo quiero ser un ciudadano crítico, justo para intentar tener una España y Europa mejor.

1.- ¿Son necesarios tantos parlamentos para gobernarnos? Creo que son 19 en España. Y me doy cuenta que los que querían suprimir el Senado y las Diputaciones, ya no insisten en ello.

Además en Europa hay un Parlamento Europeo, un Consejo Europeo, una Comisión Europea y un Consejo de la Unión Europea, con cuatro presidentes y numerosos miembros. Por supuesto muchas más instituciones, políticos y funcionarios. No tengo espacio, para citar todas.

Yo no sabría tomar la decisión de lo que falta y lo que sobra: ¿pero no sobra algo de todo este tinglado?

¿Por qué hay tantas leyes autonómicas, por cierto, casi calcadas unas de otras?

2.- ¿Es verdad que España es el País con más políticos de Europa? Lo leo en internet, pero no me fío, hasta me asusta lo que dice un periódico: ¿pueden sacarme de dudas?

3.- Los políticos pasan con frecuencia de un parlamento a otro. ¿Lo hacen porque han demostrado eficacia o es un pago de servicios prestados? ¿No huele mal ese interés por mantenerse en el poder?

4.- ¿Porqué los menores, los dependientes, los funcionarios, las fuerzas de seguridad, los que acogen a menores o los adoptan, los que se jubilan etc., etc., no tienen igual trato en las diferentes autonomías? ¿No dice la Constitución algo de estas desigualdades? ¿Tienen sentido mantener privilegios territoriales, más allá del valor y riqueza de las diferentes lenguas e identidades culturales?

¿Por qué hay menores hacinados en determinados centros y no en otros? ¿Qué resultados tenemos con los menores inmigrantes?

5.- ¿Podríamos evitar en el fondo y en la forma esa postura de los políticos autonómicos resumida en la pregunta: “¿Qué hay de lo mío?” ¿Y esa venta de privilegios y donaciones a los nacionalismos por el hecho de que un gobierno sea apoyado? ¿Es una buena razón decir que todos los partidos lo han hecho? Pues yo me avergüenzo de todos. ¿Es la política necesariamente preferir el poder a la justicia?

6.- ¿Por qué los ciudadanos toleramos que los políticos hagan promesas que sabemos, como dice tanta gente, que no van a cumplir? ¿Por qué los partidos y buena parte de la prensa, pretende persuadirnos convirtiendo la información en propaganda? ¿Por qué hacen demagogia con los grandes problemas o los aplazan?

7.- ¿Por qué a los que se etiquetan de izquierdas y de derechas no parece importarle la desigualdad entre Comunidades Autónomas?

8.- ¿Por qué los corruptos y los Bancos rescatados no devuelven el dinero?

9.- ¿Por qué todos los gobiernos manipulan la televisión pública?

10.- ¿Por qué los votos nacionalistas valen más que los del resto de los españoles?

11.- ¿Son tan mentirosos nuestros políticos, como ellos mismos dicen, insultándose unos a otros? ¿O son más mentirosos de lo que ellos mismos dicen?

¿Puede un político presentar un documento falso en un debate y no ser expulsado del cargo?

Aquí me paro, usted puede seguir haciéndoles preguntas. ¿Nos contestarán?