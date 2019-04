Libros y buena suerte

El hecho de que se nos hayan colado dos debates políticos -no debemos desmerecerlos, aunque este artículo sea previo- puede originar que hoy, 23 de abril, Día Mundial del Libro, pueda parecer una celebración circunstancial. Que nadie se equivoque, ya que este es el día en el que por un mágico destino coincidieron en su muerte los más grandes genios literarios de la Humanidad: Shakespeare y Cervantes.

Los debates políticos, con toda su importancia, son hechos coyunturales y, por tanto, no tienen día por derecho propio, aunque el día clave -para el que sirven estos debates- sea de mucho respeto; nos referimos, como se habrán dado cuenta, a ese en el que estamos convocados para introducir el voto en la urna, o sea, el 28, día en el que cualquier demócrata no debe tener excusa para no acudir a un cometido tan importante.

Así, nos referiremos al 23 por derecho, o sea, el Día del Libro, aunque después no nos olvidaremos de los debates. En primer lugar, diremos que en nuestra ciudad este día de 2019 está dedicado, por el veinte aniversario de su fallecimiento, a la figura del gran catedrático, periodista y escritor don Gonzalo Torrente Ballester, vinculado para siempre a Salamanca.

Algunos que tuvieron la gran suerte de departir con él alguna conversación -sabía estar en los diálogos de altura o llanos- sacaron frases de las que era difícil separar sus dos facetas: la profesoral y la literaria. Contestando sobre la creación poética, en una entrevista concedida a J. M. Plaza en los años ‘80 respondía: “… si usted se refiere a la poesía en verso, nunca he hecho sonetos a mi novia ni nada parecido, pero poesía en prosa he realizado algunas. No obstante, sobre la poesía tengo dos teorías contradictorias. La poesía lírica es algo que nadie debe hacer más que cuando está seguro de ser un buen poeta. Porque ni siquiera los buenos -no los grandes- poetas están suficientemente justificados. Contra esta teoría sostengo, por otra parte, que cada uno tiene derecho a hacer la poesía que quiera, porque es un acto libre”.

Por la idea que se pueda hacer el lector del Torrente Ballester impenetrable desde sus gafas negras de miope, él apostaba por todo lo contrario, pues en su labor periodística tuvo una experiencia de desplante por parte de don Jacinto Benavente que le sirvió para posicionarse de por vida en el espejo del profesional e intentar ser amable con los periodistas. La televisión hizo posible que “Los gozos y las sombras” fuera su obra más conocida y la que le llevara al gran público y a pagar el precio de la fama, pero falta mucho Torrente por conocer. Que sirva para ello este recuerdo en el Día del Libro.

Sobre los debates, el primero de anoche fue en TVE-1 y hoy será en laSexta, aunque muchos expertos aseguran que servirán muy poco para cambiar el voto de un bloque a otro. Nadie que tenga un voto ideológico y esté con los partidos de izquierda y centro izquierda, o con los de derecha, es difícil que enmienden su voto por lo que les puedan decir Pedro, Pablo, Albert y Pablo.

Pero sí es verdad que aún existe un gran número de indecisos o de gente que tiene decidido no ir a votar o votar en blanco. Ahí la elegancia marcará mucho. Si el debate es bronco, como lo ha sido la precampaña y lo que llevamos de campaña y se incide en ocurrencias de las que no han sabido contenerse, la izquierda podía preguntar si visto lo que piensan -aunque lo hayan rectificado o matizado- los candidatos Juan José Cortés (“el Sr. Sánchez se reúne con pederastas”), Adolfo Suárez Illana (“en Nueva York se matan a niños después de nacer”), el economista De la Calle (“El debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto se recortan”) o el Sr. Casado (“bajaremos el sueldo mínimo a 850 euros”), ¿piensa el mismo señor Casado, visto su presunto, ya corregido, ridículum vitae, nombrar a los referidos señores ministros de Interior, Justicia y Economía, respectivamente? (Los insultos y presuntas frases maliciosas y machistas las dejamos aparte). Y todo lo dicho yo no lo he inventado. Aparte, puedo decir “¡que vuelva Rafael Hernando!” -el de cero euros para la memoria histórica, ¡ya le vale!-, pero al menos nos hacía reír.

Que tome nota la abstención sistemática o la que cree que esto está todo hecho, pues la buena gobernación del país necesita gente seria, y esperar que la derecha cambie -aunque muchos de sus votantes no estén de acuerdo con su dirección y les voten con una pinza- es como creer en los horóscopos o que el señor Inda pueda sufrir una mutación de izquierdas.

Libros, una flor (costumbre catalana) y buena suerte.