Unionistas aleja al Guijuelo del sueño del play off (1-0)

Sábado, 20 de abril de 2019

Los blanquinegros vuelven a derrotar a los chacineros y se quedan muy cerca de certificar su permanencia un año más en Segunda División B

Unionistas le tiene tomada la medida al Guijuelo. El equipo salmantino derrotó al chacinero gracias a un solitario gol de De la Nava (1-0), dejando la salvación muy cercana de ser conseguida y alejando al Guijuelo del sueño del play off de ascenso a Segunda División.

Por el arranque del partido hubiera parecido que era Unionistas el equipo que se estaba jugando meterse en los puestos de play off de ascenso a Segunda División. El inicio del equipo dirigido por Roberto Aguirre fue un auténtico espectáculo, de los mejores de la temporada. Seguros en defensa e imaginativos en ataque, los blanquinegros llevaron peligro sobre la portería de Felipe Ramos desde el inicio.

Carlos De la Nava fue el jugador más activo de los locales en la primera mitad. El ex jugador del Guijuelo no tuvo reparos en poner en aprietos a sus ex compañeros cada vez que tocaba el balón y el nivel que rozó durante la primera parte fue superlativo. Destacable fue también la actuación de Garrido, tirando desmarques a sus compañeros constantemente y llevando mucho peligro con el balón en los pies.

Fueron precisamente Garrido y De la Nava los protagonistas del gol de Unionistas. Jesús Muñoz derribó a Garrido tras un lance del partido al que llegó tarde y el salmantino fue el encargado de batir a Felipe desde el punto de penalti. El gol hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego, ya que Unionistas fue mejor que el Guijuelo en la primera mitad.

Intentó el Guijuelo salir con otra cara al partido tras la reanudación. Para conseguirlo, Ángel Sánchez introdujó a Teije en el lugar de Cristóbal, apostando por el juego directo y mostrando que el equipo iba a ir a por el empate desde el inicio de la segunda parte.

A diferencia del inicio de la primera mitad, en la segunda el Guijuelo demostró estar luchando por el objetivo de meterse en los puestos de play off. El equipo dirigido por Ángel Sánchez mostró una cara totalmente distinta a la de la primera parte, yendo a por el empate y dando sensación de peligro mientras controlaban el balón y a su rival.

La entrada de Teije fijó a los centrales de Unionistas, facilitando la movilidad de hombres como Fuster y Carmona y haciendo que el equipo visitante pudiera desplegar su gran juego. El Guijuelo dominó en la segunda mitad y dispuso de ocasiones para conseguir el empate. La más clara la tuvo Carmona con un disparo que se marchó por encima del larguero por escasos centímetros, pero Unionistas respondió en la siguiente ocasión nuevamente con Carlos De la Nava.

Instantes después de la ocasión de De la Nava fue Jorge Hernández quien pudo sentenciar el partido para su equipo, pero su disparo se topó con la madera de la portería defendida por Felipe. En los últimos minutos del encuentro, Aguirre dio entrada a Blas en lugar de Javi Navas intentando tapar la banda derecha y defender mejor las acometidas de Fuster y Raúl Ruiz por esa banda.

En una de las últimas ocasiones de peligro del Guijuelo en el partido, Fuster pidió penalti tras ser derribado por Admonio, pero el colegiado no lo consideró suficiente para pitar penalti y la jugada quedó en nada para suerte de Unionistas y desgracia del Guijuelo.

Unionistas aguantó hasta el final, sin excesivo sufrimiento gracias al buen hacer defensivo e incluso gozó de oportunidades varias para haber marcado el segundo gol y haber finiquitado el partido. Aún así, y sin ese segundo gol, el equipo de Roberto Aguirre consiguió la victoria, la salvación matemática y alejó al Guijuelo del sueño del play off.

Fotos: Lydia González