El día 28 España se juega...

Nos despertamos— desde hace 9 meses— en nuestra querida España en continuo cambio desde el “desgobierno”… que si debato en TV 3, luego en la Pública de la Mateo y Sánchez, deben comprender españolitos—mis súbditos—que uno es muy apachado —para si mismo— a la vez que inteligente, pero no puede, al igual que algunos santos, bilocarse, osea, estar en 2 sitios a la vez— pito, pito gorgorito…

— Me quedo con la TV de la Mateo que para algo la puse a dedito, yo mismamente, era provisional igual que yo con la Moción de Censura a Rajoy, pero nos quedamos con un mínimo de suerte para 4 años más calentando poltrona. Decís que nadie ve a la TV Pública, me mentís, no es cierto pillines, me engañáis queridos, que os tengo en el puño, doy de comer —cada vez menos—eso es superbueno, no tendréis que ir a la Sanidad por enfermedades de sobrepeso, pensando, pensando, eso se me da muy bien ¿con quién voy a debatir? si los otros 3 partidos dicen que van a cumplir su palabra. Entonces con ojos suplicantes igual al Pedro —discípulo de Jesús—mira a su asesor, que antes fue del PP y durante tiempo tertuliano en la cadena de los curas, y Maquiavelo le recordó en “Aquel tiempo hubo un tal Pedro que negó a Jesús de Nazaret 3 veces antes que el gallo cantara una”… venga no se hable más si Pedro dices que negó tres veces, yo lloraré mil, ya estoy debatiendo, ¿Cómo son de intransigentes chicos? están ustedes en Semana Santa, son creyentes, no se me pongan así, les perdono, soy así que le voy hacer. Final de una noticia que es de pena, risa, incongruencia…no tiene calificativo.

Esperemos que los españoles, que en sus manos tienen la papeleta de votar, lo hagan con responsabilidad o dentro de poco España no existe, se convertirá en un reino de taifas (División político-administrativa de la Península Ibérica en época de dominación musulmana tras la disolución del califato cordobés. Situación de desorden y anarquía). Lo que se juega España en estas elecciones es su supervivencia como nación. Por tanto, estos dos debates serán una batalla que pasará a la Historia. Rivera y Casado tienen que entender que van allí a salvar nuestro país. Tal es la gravedad de la situación.

La propaganda socialista convertirá un empate, en una victoria para Sanchez y su demagogia. Por tanto, nada que no sea una victoria inapelable para Casado y Rivera será útil para nuestro país.

Ha llegado el momento. Casado asentará su liderazgo y Rivera mostrará su capacidad de gobierno. Esperemos que sus equipos estén a la altura de las circunstancias.

Parafraseando a Lord Nelson: España espera que cada uno cumpla con su deber.

"El tal Sánchez" tiene todo el derecho a ser marrullero, sin sesera, sin capacidad de superar su ego, creído y vacuo, pero que lo haga en su casa, con sus gente. No tiene derecho a engatusar a los españoles/as enviando a según que sea varón o varona una cartita diferente, un cuentito con el final que —él o la— desea. ¡DESPERTEMOS!

Un político que concibe su actividad pública como un ejercicio permanente de supervivencia personal, objetivo que justifica no ser leal a la palabra dada, esconder siempre sus verdaderas intenciones y poner las instituciones públicas a su servicio personal, merece presidir un gobierno. Sánchez se ha retratado a sí mismo de manera auténtica, la de un político en el que no se pu,lo demás son opiniones mejor o peor intencionadas..