«Siempre nos quedará París» («We'll always have Paris»), es la famosa frase de la pelicula Casablanca (1942); la dice su protagonista Rick Blaine (Humphrey Bogart) a Ilsa Lund (Ingrid Bergman), para defender el amor por encima de la separación.

Rick resume con claridad lo importante, que lo compartido nunca se podrá borrar aunque haya distancias; así, lo recibido permanecería eternamente. Historias inconclusas sin final feliz, palabras pendientes de ser pronunciadas, deseos incumplidos difíciles de mantener, aspiraciones sin salida a la vista, larga lista de cosas que parecen no llegar, pero aun en la noche y entre la niebla, queda siempre París.

Algo de esto, y mucho más, hay en cada Pascua que pasa; se prepara en cuarenta días se acaba de poner a punto en tres que por eso se llaman santos y se celebra… Pero ese “paso” que es la “Pascua” pasa y nos parece que aquí no ha pasado nada. Y se comenta y hasta se ora como una especie de fracaso ante algo tan esperado y tan, al menos en apariencia, fugaz y al poco casi lejano. Hasta que vuelva. Y se repite la expectación y la fiesta y el aparente fracaso. Pascua, Alguien pasa, pero parece que es como si nadie pasara.

Por eso, de algún modo, en medio de nuestra mediocridad y lejos de lo que esperábamos, siempre nos quedará la Pascua que viene y hacia ella se gira de nuevo el tiempo y el calendario y la esperanza. Es un difícil ejercicio, como el de Rick (Bogart) en la película, de esperanza y de promesa. Y desde la ocupada Casablanca que es nuestra vida nos subimos al avión del año que viene con mucho amor recibido y con mucha esperanza en el aire. Volveremos. Es la larga odisea que siempre vuelve por los mediterráneos de la vida de cada día. Cada Pascua nos obliga a levantar la vista y cada lunes de pascua volvemos a la mar.

Pero volvemos con una memoria enriquecida, ligeros de equipaje pero más revestidos, con una larga lista no cumplida pero con el asombro cristiano de que se asciende más con preguntas que con respuestas. Y esto se recuerda en el despegue y a lo largo del vuelo cuando parece que el suelo se nos mueve y nos quedamos en el aire, en la niebla de la noche, medio sin nada.

Quizás algo de esto pensaba Fernando Pessoa, tan sugerente siempre más allá de la puerta de las palabras, cuando escribe:

… y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello y es bella la noche que queda. Así es y así sea.

Él no lo dice y no sé si lo espera, pero yo que vengo de la Pascua bien reciente sé y creo lo que me digo, porque he visto que al sábado, tan bello como oscuro, le sobreviene, transformándolo, la indiscutible luz de la aurora de Pascua. Volverán las viejas tentaciones, y los viejos y desgraciados cuarenta años por algún desierto y hasta volverán las oscuras golondrinas, sé que volverán; incluso el agua y el pan sé que me faltarán, ya lo dejó sentenciado el poeta, pero la Pascua jamás. Siempre nos quedará la Pascua. Aunque me quede en tierra y en una Casablanca ocupada y clausurada.

Y si falta hiciera, resistimos de rodillas y en pie como quería Fructuoso Mangas ante el Sepulcro ya vacío y sin cuerpo a la vista. Pero siempre con la gozosa certidumbre que no hace mucho pedía la poeta Mercedes Marcos a la Virgen de los Dolores de la Veracruz. Son las heridas y llagas de la espera, que las hay, recogidas por Asunción Escribano en sus Salmos de lluvia. La Pascua nos da siempre el sentido y la razón, por mucho que parezca que la dolida mediocridad de los días siguientes nos los quita.

Por eso hasta el último infeliz puede decir con verdad ¡Felices Pascuas!

En eso estamos y en eso quedamos.