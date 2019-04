Odio y Perdón

Ya va siendo hora que en lugar de tirarnos “los trastos”, seamos capaces de defender nuestra unidad e historia de España.

Odio (procede del latín odium) es la antipatía y aversión hacia algo o alguien. Se trata de un sentimiento negativo que desea el mal.

Perdón: (De latín per y donare, dar). per, significa " insistencia, muchas veces" y donare, significa ("donar, dar ") remisión de una obligación pendiente, de una ofensa recibida. Al perdonar se expresa indulgencia, tolerancia y comprensión ante el error ajeno.

No les parece, si han visto el traslado del Cristo de la Buena Muerte — del gran escultor Mena— Jueves Santo, Málaga, que la lluvia no arañaba el cuerpo de Jesús crucificado, lo besaba, lo acariciaba, lo hacía más humano, encogía el animus, quizá sin palabras no diga la frase con la qué he deseé introducir la colaboración en un Viernes de luto y dolor.

El terrible odio — radicales moros— han estado a punto de ocasionar una masacre en Andalucía, al paso de alguna, de la muchas, procesiones, buscarían en la qué hubiera mayor número de muertes. No solo el odio es entre “radicales” es la hidra que expande los tentáculos entre compañeros, entre resentidos, entre familias, en vez de odio… por qué no hacer uso del perdón, creyentes o no, practicantes o no…s aplaquemos el sentimiento que destruye al individuo, ocasiona envidias, lacera el alma, de todos es sabido que el mal deja una impronta mucho más profunda que el bien…estamos en días que sosiego, descanso, unos recordando el dolor de Jesús, otros de vacaciones…toda opción es digna de respeto.

Estaba fuera de España, cuando sucedió el incendio en la Catedral de Nôtre Dame, me emocionaron las imágenes, miles de personas—jóvenes en su mayoría— entonando cantos de amor, la mirada fija en la tea que trataban de reducir los bomberos. En vez de destruir, porque no unir nuestra España, amar como los franceses quieren su patria, sus símbolos…copiemos lo bueno, desterremos el odio Nôtre Dame es patrimonio mundial, no es cierto que Hitler deseara vivir hoy y verla ardiendo, estuvo tres años ocupando Francia, no se le ocurrió destruirla, algunos hubieran preferido que ardiera la Almudena ¿Por qué no La Catedral Nueva o vieja de Salamanca? Mentes criminales, enfurecidas, sus venas no tienen sangre, circula ODIO y Venganza. España sigue enfangada en lanzar tiros de pólvora mojada que… si escampa, la yesca puede prender fuego, algunos iluminados, llenos sus botijos de ignorancia, desamor, son capaces de querer reventar España.

Miremos los ojos del Señor, cuando predicaba, cuando curaba, cuando estaba crucificado…¿alguien puede decir que había odio en su rostro?. No, serenidad y perdón, lo demás es incendiario en unos casos y en otros suena a hueco por carecer de fundamento. Si fallan los basamentos… ¿quien podrá resistir?