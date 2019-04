La falta de Presupuestos Generales impide cubrir las plazas vacantes por jubilación de la Policía Municipal

Comunicado del Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Béjar en respuesta al Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (Sppmecyl) En primer lugar, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento quiere indicar en relación a la afirmación “la Corporación ha decidido no cubrir las plazas que quedarán vacantes a lo largo del año, como consecuencia de la jubilación de varios miembros de la plantilla” que existe un informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Béjar que son desfavorables a esta petición por el motivo de falta de aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que a fecha de hoy no está aprobada, por lo tanto no existe norma que permita anticipar la inclusión en la oferta de empleo público 2019 las vacantes que se vayan a producir a lo largo del ejercicio en curso. Por lo tanto, la culpa de la no posibilidad de convocar estas plazas se debe al Presidente del Equipo de Gobierno de España, Pedro Sánchez y no del alcalde de Béjar. O acaso lo que pretende la Policía Local de Béjar es que su alcalde prevarique, al ir en contra de un informe de los servicios jurídicos. En segundo lugar, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar quiere desmentir la segunda afirmación que indica textualmente “al denegar la Corporación, unas indemnizaciones a los Agentes de Policía Local que se jubilaron en enero de éste año, tales indemnizaciones venían recogidas en el Convenio Colectivo de éste Ayuntamiento”, que existe un informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Béjar que es desfavorable a esta petición debido a que la jubilación a la que se han acogido estos funcionarios no es una jubilación voluntaria, que sí daría lugar al percibo de dicho premio, sino que se trata de una jubilación por actividad que no conlleva tal derecho. Equipo de Gobierno de Béjar