Christian Gálvez presentará en el Liceo su libro ‘Gioconda descodificada. Retrato de la mujer del Renacimiento’

Miércoles, 17 de abril de 2019

El Teatro Liceo acogerá la presentación de ‘Gioconda descodificada. Retrato de la mujer del Renacimiento’, un ensayo escrito por Christian Gálvez, reconocido experto en Leonardo da Vinci. En esta obra, Gálvez propone un ambicioso y monumental acercamiento no solo al famoso cuadro de da Vinci sino a la época en la que este se gestó. Desde la situación global del rol femenino en el Renacimiento, pasando por la mujeres brillantes que la Historia eclipsó y el papel de la mujer en la evolución del retrato en la Historia del Arte. Todo con el propósito de encontrar la verdadera identidad del retrato más c onocido de la historia de la humanidad: la Gioconda.

La presentación tendrá lugar el 15 de mayo, a las ocho de la tarde, y el autor estará acompañado por Jerónimo Hernández de Castro, jefe de la Sección de Protocolo de la Universidad de Salamanca. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Este año se conmemora el V centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, el hombre que pintó el retrato más enigmático de la Historia del Arte: “La Gioconda”. A lo largo de los siglos, se han escrito cientos de miles de páginas sobre la mujer de la extraña sonrisa, y ahora Christian Gálvez se suma a la lista de los grandes expertos que tratan de dilucidar qué se oculta tras la obra cumbre del Renacimiento italiano.

Sinopsis

En este extraordinario ensayo, Christian Gálvez repasa las conclusiones a las que han ido llegando cuantos han querido desvelar la identidad a la mujer que sirvió de modelo para la confección del retrato. Y, al darse cuenta de que no coinciden en sus deducciones, se atreve a lanzar una pregunta de no poco calado: ¿Y si Agostino Vespucci, Antonio de Beatis, Giorgio Vasari, Cassiano dal Pozzo y Anonimo Gaddiano no hablaban del mismo retrato? Y es que hay más de una “La Gioconda” en el mundo -la de Isleworth, la Vanna, la del Louvre, la del Prado- y, aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la modelo fue Lisa Gherardini, tal vez no lo sea en todos los casos.

Pero Christian Gálvez no habla únicamente del retrato, sino que también analiza la posición de la mujer en el contexto renacentista. La Historia ha ocultado muchos nombres de aquella época y el autor los desentierra para mostrarnos que el género femenino participó activamente en la construcción de uno de los periodos artísticamente más importantes de la historia de la humanidad.

El autor

Christian Gálvez (Madrid, 1980) es miembro del Leonardo DNA Project, un proyecto internacional cuyo objetivo es crear ideas sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci a través de la aplicación de herramientas de avance rápido en biología, ciencias moleculares y antropología en estrecha asociación con la experiencia de la historia y las artes. Asimismo, es miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM), de la Asociación Española de Museólogos y de la Alianza Americana de Museos.

Desde 2009 compagina su trabajo en televisión con la investigación de las grandes figuras del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, que es el tema principal de sus conferencias y de su trilogía Crónicas del Renacimiento.

Christian Gálvez, además, ha sido galardonado con el Premio Especial de la cuarta edición de los Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy por su, en palabras del jurado, “exhaustivo trabajo de investigación y divulgación” sobre la imagen de Leonardo da Vinci.

Es comisario de la exposición española «Leonardo da Vinci: los rostros del genio» durante 2019 para conmemorar el 5º centenario de la muerte de Da Vinci, un proyecto avalado por la Embajada de Italia, el Istituto Italiano di Cultura, la Fundación Montemadrid, el Leonardo DNA Project, la Biblioteca Nacional de España, el Comune di Firenze y el Ayuntamiento de Madrid. “Gioconda descodificada” es su quinto libro de no ficción.