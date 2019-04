David Torres: “Ojalá pueda hacer goles y ayudar al equipo”

Miércoles, 17 de abril de 2019

El valenciano disputó sus primeros minutos con el Salamanca UDS en el derbi charro ante Unionistas disputado este pasado sábado

El Salamanca UDS presentó esta mañana a David Torres como nuevo jugador después de que el jugador valenciano debutase con la camiseta blanquinegra en el derbi ante Unionistas disputado este pasado sábado.

Sensaciones tras el derbi: fueron muy buenas porque el equipo hizo un gran partido. Fuimos dominadores del partido y la afición estuvo increíble. Tenemos que quedarnos con lo positivo. Dimos la vuelta al resultado aunque nos quitaran un gol legal. A partir de ahí toca seguir trabajando y llegarán los resultados para sacarlo adelante. Fue impresionante debutar en el derbi. Durante la semana ya me venían avisando y daban ganar de saltar al campo.

Ontinyent: estabámos desde octubre viendo que las cosas no pintaban bien. Había falsas esperanzas y mentiras. No nos han dejado seguir y gracias a Dios salió la opción del Salamanca. Agradezco al club el interés y a toda su afición por el cariño mostrado. En las reuniones que teníamos con los representantes de AFE les decíamos que no era normal lo que sucedía. Los perjudicados somos nosotros.

Cambio de chip: estaba prácticamente adaptado porque encima soy de Alicante y me ha tocado hacer la maleta. Se me ha hecho muy ameno porque los compañeros me han tratado genial desde el primer momento. La afición me ha mostrado su cariño y estoy muy agradecido. Ojalá pueda hacer goles y ayudar al equipo.

Cinco finales: sacando seis o siete puntos nos salvamos. En la segunda vuelta todos los equipos se juegan algo.

Contrato: solo me centro en estos partido que quedan para conseguir cuanto antes el objetivo. El año que viene ya hablaremos. No hay prisa ni ningún problema. Quería seguir compitiendo y el año que viene ya veremos.

Cánticos contra Piojo: estaba centrado en el partido y no escuche nada.

Delantero: vivo cerca del área y ahí es donde puedo crear peligro.

Mensaje a la afición: seguiré trabajando y espero que pueda celebrar algún gol pronto. Todos estamos comprometidos para sacar esto adelante.

Calidad de la plantilla: el día frente al Castilla ya hicimos las cosas muy bien, al igual que en esta semana. El fútbol es injusto.

Diferencias entre grupos: aquí hay mejores campos, más diferencia entre los equipos de arriba y de abajo. Allí cualquier equipo te puede ganar.