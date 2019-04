Jorge ‘Chatón’ Enríquez: “El objetivo ahora es la salvación y después de conseguirlo hablaremos de mi futuro”

Miércoles, 17 de abril de 2019

El futbolista mexicano del Salamanca UDS fue presentado esta mañana como nuevo jugador del conjunto del Helmántico tras debutar el pasado sábado en el derbi de Salamanca

Jorge ‘Chatón’ Enríquez fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Salamanca UDS tras debutar el pasado sábado con el equipo en el derbi de Salamanca frente a Unionistas.

Impresiones tras el debut: muy buenas sensaciones porque el equipo se comportó muy bien durante todo el encuentro. Eso conectó con la gente. Genera una energía positiva. El resultado pudo ser distinto porque pudimos llevarnos los tres puntos.

Posición más adecuada: tanto de central como en el centro del campo son dos posiciones en las que he jugado durante mi carrera. Me gusta más en el centro del campo y estar más en contacto con el balón. Jugaré donde diga el entrenador.

Cinco finales: reiteró las sensaciones del partido del sábado porque fueron buenas. Tenemos que terminar cansados y entregados, sabiendo que dimos todos. Si jugamos así el resultado estará cercano a ser positivo.

Llegada al Salamanca: Lovato se puso en contacto conmigo a través de una persona en común y se dio la situación. Me habló del proyecto y quede encantado con lo que propuso. Es un equipo histórico del que no tiene que contarte mucho. No me lo pense dos veces. Vine con toda la intención de ayudar lo más rápido posible.

Seguir el año que viene: yo vine con el objetivo de la salvación a corto plazo y no sé lo que vendrá después. Espero llegar a un acuerdo y quedarme aquí. El objetivo principal es la salvación y luego ya hablaremos.

Adaptación a Salamanca: es una ciudad hermosa, histórica y que es diferente a lo que he vivido en Chipre. Se come muy bien y se vive muy bien en familia. Pienso en mi familia y aquí en Salamanca lo puedo lograr.

Apodo de Chatón: es por mi padre. Se le conocía así.

Cánticos contra Piojo: no pongo atención a lo que se canta en la grada. Sé que la gente está metida en el partido pero pongo mi atención en el campo.

Repercusión en México: son circunstancias de tiempo. En México no pueden contratarte una vez ha acabado el mercado porque son dos torneos por año. Hoy tengo la oportunidad de estar en otro fútbol y es una experiencia muy buena. Tengo aún muchos años para lograr cosas importantes. Vengo cumpliendo un sueño y cumpliendo una meta.

Carlos Vela: he intentado hablar con él pero es muy díficil. Espero regalarle a la afición muchas alegrías y que me cuente él sobre su experiencia aquí.