José Antonio Mirón asegura que “Ciudadanos es el partido de los autónomos y de los emprendedores”

Lunes, 15 de abril de 2019

“Ciudadanos es el partido de los autónomos y de los valientes que deciden emprender nuevos proyectos y empresas en España”. Así lo ha manifestado el candidato de la formación liberal al Congreso de los Diputados por Salamanca, José Antonio Mirón, tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca-CES, José Vicente Martín, y otra con el presidentede la Cámara de Comercio de la capital del Tormes, Benjamín Crespo.

Mirón ha recordado que “los autónomos son uno de los pilares de Ciudadanos” y, por ello,“nos comprometemos a conseguir para ellos el mismo derecho al paro que los asalariados”. En este sentido, el candidato de Cs ha querido enumerar algunas de las medidas que la formación liberal llevará a cabo si Albert Rivera llega a la presidencia del Gobierno: “la ampliación de la tarifa plana durante los dos primeros años a aquellos que sean padres o madres, la exención del pago de cuotas para los autónomos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y que los autónomos no paguen el IVA o IGIC hasta que no se le paguen las facturas” porque, según ha advertido, “los autónomos no son ni deben ser entidades bancarias”.

A todo esto, ha añadido Mirón, “hay que sumar una iniciativa muy importante para los salmantinos como es la tarifa plana de 30 euros a los autónomos del sector primario en zonas despobladas” o la de “facilitar y agilizar los trámites, sin tantas trabas burocráticas, para la creación de empresas”.

Sobre este asunto, el candidato del partido naranja ha hecho hincapié en “la importancia de promover e impulsar la innovación y el emprendimiento para que España se convierta en el foco de atracción de empresas tecnológicas y se creen más sinergias y más empleo”. Por eso, desde Cs “proponemos que las Startups innovadoras no paguen impuestos en los dos primeros años”.