Siluetas de un 75 aniversario

Lunes, 15 de abril de 2019

La Hermandad de Jesús del Perdón culmina el Camino de las Aguas y se adentra en las calles de su barrio

Miradas de reojo, nostalgia… La cruz de guía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón llegaba a la parte más alta del Camino de la Aguas, con la resginación de no poder bajar a la plaza del Museo del Comercio y tener que girar hacia la izquierda para seguir la marcha penitencial. No había indulto, un año más, pero había gente que se había colocado donde hubiese sido el acto. Les tocó echarse una carrera para no perderse ni un capirote rojo.

Aunque sin indulto, no dejaba de ser una procesión especial. Y allí, enfilando la calle Príncipe de Vergara, Almansa… quedaba grabada bajo la luz del atardecer la procesión del 75 aniversario.

Fotos: Alejandro López